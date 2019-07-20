В Елабуге после критики в прессе местные власти пообещали навести порядок в школах

Только после звонка корреспондентов «КП-Казань» в Управлении образования Елабужского района прокомментировали статью «Парковка, площадка для выгула собак, плесень на стенах и уроки в коридорах: что можно увидеть в школах Елабуги». Чиновники вновь пообещали исправить к осени все выявленные недостатки, но школу построят только через два года

В мае «КП-Казань» побывала в Елабуге по просьбам родителей местных школьников. Они были обеспокоены тем, что дети учатся в учебных заведениях, где множество недостатков, устранять которые никто не спешит.

Прошел месяц с момента публикации, ученики ушли на летние каникулы, и заместитель начальника МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Елабужского муниципального района» Елена Терентьева рассказала о том, какие меры предпринимают чиновники для устроения выявленных корреспондентами недостатков.

Больше всего проблем обнаружили в Костенеевской средней школе. Самое малое – сколы и трещина на посуде, из которое кормят детей. Самое существенное – протечки с крыши, плесень на стенах и холод зимой в классах.

- В принципе, ничего такого опасного там нет, - уверяет Елена Терентьева. – Посуда с трещинами? Ее заменили, да со сколами и трещинами не так много. Что касается протечек с крыши, то во время школьных каникул пройдет осмотр здания, при необходимости будет проведен ремонт и замена панелей навесного потолка.

Про посуду даже удивительно – уж кто кто, а чиновники должны тщательно следить за соблюдением правил СанПиНа, не дожидаясь эпидемий кишечной палочки или иных вирусов, распространенных от такой посуды. Да и плесень на стенах не пустяк. Похоже, что от тревог родителей снова отмахнулись: «Ну ведь никто же от плесени еще не заболел?!». Надо ли дожидаться?

Сложнее всего в микрорайоне 4-5 Елабуги. Там в две смены в школе №10 учатся две тысячи школьников. В жилом микрорайоне проживают более 20 тысяч человек, мест для всех школьников не хватает, и родители вынуждены отправлять своих детей в школы в других микрорайонах.

- Да, проблема такая существует, - призналась замначальника Управления образования Елабужского района. – Но она будет решена в самое ближайшее время благодаря тому, что наш город попал в проект создания в Татарстане сети полилингвальных школ, которые будут курироваться Госсоветником президента Татарстана – Минтимером Шаймиевым. Уже есть проект, скоро начнется строительство. Надеемся, что 1 сентября 2020 года первые ученики новой школы на 800 мест уже услышат свой Первый звонок в новых стенах. Также будут отремонтированы или построены вновь детские сады в этом микрорайоне.

Напомним, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в Татарстане к 2022 году создадут сеть полилингвальных образовательных комплексов. Обучаться в них дети будут на трех языках – русском, татарском и английском. В течение четырех лет в республике планируется построить шесть таких школ. Располагаться они будут в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге, еще две полилингвальные школы появятся в Казни. В состав этих учебных комплексов помимо школ войдут детские сады и центры дополнительного образования.

Отремонтируют и фасады школ, которые ужаснули корреспондента «КП-Казань». Все это обещают выполнить летом 2019 года. Посмотрим 1 сентября, в какие школы придут первоклассники – обшарпанные, или с обновленными фасадами. Ведь пообещать можно легко, но слова – еще не дело. Главное – все выполнить.

А как же выгул собак на территории школ?

- Мы проводим беседы с местным населением, чтобы они не выгуливали своих собак на территории учебных заведений, но проконтролировать это сложно – ведь через школу №9 проходит путь дорога, которой пользуются жильцы ближайших домов, - сообщила Ирина Терентьева. – Часть территории загорожена, и туда сложно пройти, если только владельцы собак не сделали для себя проход.

Как следят за этим директора школ, чиновница затруднилась ответить, как не смогла пояснить, что делала на территории школы №10 легковушка, заехавшая по знак «Кирпич».

- Проезд через школу категорически запрещен, там и знаки стоят, - усомнилась Ирина Терентьева. – Вы сами видели? Что, проведу сама проверку, выясним, кому принадлежит этот автомобиль, и примем меры. Правила нарушать никому нельзя! Безопасность школьников должна быть превыше всего.

Накануне 1 сентября «КП-Казань» проведет контрольную проверку, лично убедившись в том, что администрация Елабужского района сдержит свое слово, и выполнит всё к началу учебного года, не оставив часть работ на осень или следующий год. Пора показать, что чиновникам не безразлично общественное мнение и здоровье и благополучие юных жителей города.