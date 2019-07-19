"Лови волну!" по-казански: в Казани серфингист прокатился за катером около моста Миллениум
Видео экстримала набирает просмотры в соцсетях [видео]
Фото: скриншот с видео
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В соцсетях столицы Татарстана появилось видео сёрфингиста - молодой человек на доске следует за катером, который мчится по реке Казанка. В кадр попадают достопримечательности Казани - мост Миллениум, дворец единоборств "Ак Барс".
Экстримал держится уверенно на доске, когда скорость немного спадает, пытается подгребать рукой. В какой-то момент он все же падает в воду.
В Казани серфингист прокатился за катером около моста Миллениум.соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU