"Лови волну!" по-казански: в Казани серфингист прокатился за катером около моста Миллениум

В соцсетях столицы Татарстана появилось видео сёрфингиста - молодой человек на доске следует за катером, который мчится по реке Казанка. В кадр попадают достопримечательности Казани - мост Миллениум, дворец единоборств "Ак Барс".

Экстримал держится уверенно на доске, когда скорость немного спадает, пытается подгребать рукой. В какой-то момент он все же падает в воду.