"Отойди от меня!": в одной из поликлиник Казани пенсионерка устроила скандал, а после пыталась сбежать от полицейских

В понедельник, 22 июля, в Казани в поликлинике при городской больнице №7 произошел конфликт между пенсионеркой и медперсоналом. По словам последних, женщина "била всех и оскорбляла". В итоге пришлось вызвать полицейских. Однако и сотрудникам правоохранительных органов пенсионерка попыталась дать отпор. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/721710" frameborder="0"></iframe> В одной из поликлиник Казани пенсионерка устроила скандал, а после пыталась сбежать от полицейских.соцсети

- Стражи порядка решили забрать бабушку в отделение, но та перешла на ультразвук, - пишет автор поста с видео.

На кадрах видно, как сотрудник полиции сначала пытается убедить женщину последовать за ним, но та отказывается.

- Не пойду! Куда я пойду? Зачем поеду я? Не поеду я! Отойди от меня! - кричит женщина.

После полицейскому ничего не остается, кроме как взять пенсионерку за руки и повести. В этот-то момент женщина начинает кричать так сильно, что некоторые пациенты оглядываются, проходя мимо.

- Убери руки! И так болит у меня рука, а еще ты меня поднимаешь. Пошел ты! Отойди от меня! - кричит она на полицейского, а после и вовсе сбежать.

Сделать ей этого не дает правоохранитель, который перекрыл собой выход из здания. Очевидцы просят полицейского отпустить бабушку домой. На этом видео прерывается.

Интернет-пользователи, к слову, также встали на сторону пенсионерки, несмотря на обвинения в ее адрес:

"Довели бабушку! Старый и больной человек! Могли бы на этом "ресепшине" быть повнимательнее к больным людям".

"Не могли с бабкой по-хорошему? Что пришлось полицейских вызывать".

"Бабуля - огонь".

"Вызывали полицию из-за бабушки? Вы серьезно?"

"Ну видно же, что бабуля больна. Ее лечить надо, а медики ей полицию вызвали".

"Как не стыдно медработникам".