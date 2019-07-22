"Отойди от меня!": в одной из поликлиник Казани пенсионерка устроила скандал, а после пыталась сбежать от полицейских
В понедельник, 22 июля, в Казани в поликлинике при городской больнице №7 произошел конфликт между пенсионеркой и медперсоналом. По словам последних, женщина "била всех и оскорбляла". В итоге пришлось вызвать полицейских. Однако и сотрудникам правоохранительных органов пенсионерка попыталась дать отпор. Видео произошедшего появилось в соцсетях.
В одной из поликлиник Казани пенсионерка устроила скандал, а после пыталась сбежать от полицейских.соцсети
- Стражи порядка решили забрать бабушку в отделение, но та перешла на ультразвук, - пишет автор поста с видео.
На кадрах видно, как сотрудник полиции сначала пытается убедить женщину последовать за ним, но та отказывается.
- Не пойду! Куда я пойду? Зачем поеду я? Не поеду я! Отойди от меня! - кричит женщина.
После полицейскому ничего не остается, кроме как взять пенсионерку за руки и повести. В этот-то момент женщина начинает кричать так сильно, что некоторые пациенты оглядываются, проходя мимо.
- Убери руки! И так болит у меня рука, а еще ты меня поднимаешь. Пошел ты! Отойди от меня! - кричит она на полицейского, а после и вовсе сбежать.
Сделать ей этого не дает правоохранитель, который перекрыл собой выход из здания. Очевидцы просят полицейского отпустить бабушку домой. На этом видео прерывается.
Интернет-пользователи, к слову, также встали на сторону пенсионерки, несмотря на обвинения в ее адрес:
"Довели бабушку! Старый и больной человек! Могли бы на этом "ресепшине" быть повнимательнее к больным людям".
"Не могли с бабкой по-хорошему? Что пришлось полицейских вызывать".
"Бабуля - огонь".
"Вызывали полицию из-за бабушки? Вы серьезно?"
"Ну видно же, что бабуля больна. Ее лечить надо, а медики ей полицию вызвали".
"Как не стыдно медработникам".
ИСТОЧНИК KP.RU