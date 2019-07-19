2019-07-19T16:27:47+03:00
Общество

"Это не обязательная функция": если в казанских автобусах аппаратура не принимают банковскую карту, придется платить наличными

Однако кондуктор обязан дать не старый и не распечатанный заранее чек. В мэрии города расставили все точки над "И"
Алина ГАБДУЛИНА
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за одну поездку банковской картой можно заплатить только за одного человеказа одну поездку банковской картой можно заплатить только за одного человекаФото: Алина НИЗАМОВА
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Жители Казани все еще продолжают жаловаться на происходящее в городских автобусах. После введения в них возможности оплачивать проезд банковской картой, проблем у людей отчего-то меньше не стало. То поездка обходится им в 279 рублей, то карты и вовсе отказываются принимать.

В четверг, 18 июля, в одном из автобусов Казани приключилась очередная неприятная история.

- Пыталась оплатить проезд банковской картой. Отказ, ваша карта в "черном списке", два раза. Отдала наличными. Сегодня утром с моей карты списано в пользу RF два раза по 27 руб. С карты и её дубликата. А я из дома и не выходила. Карты дома. И так не в первый раз. Деньги, конечно небольшие, но, по сути это грабеж средь бела дня, - пишет в соцсетях жительница Казани.

На все это свои, надеемся окончательные, разъяснения дала мэрия Казани в лице заместителя председателя комитета по транспорту Марата Хисамутдинова.

- Всем, кто столкнулся с подобной проблемой при оплате проезда, средства будут возвращены в автоматическом режиме. Также можно обратиться на горячую линию АО «Транспортная карта» по номеру 8 (843) 262-80-80, - предает слова Хисамутдинова.

ЛИШЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА

Хисамутдинов также отметил, что возможность оплаты проезда банковской картой – это лишь дополнительная услуга, а не обязательная функция.

- Пассажир имеет право оплатить проезд как за наличный, так и за безналичный расчет, который включает в себя банковскую карту, транспортную карту и другие способы оплаты с функцией NFC. Если какой-то из этих вариантов оплаты в данный момент недоступен, пассажир обязан оплатить проезд другим способом, - отмечает он.

Пассажир имеет право на бесплатный проезд только в том случае, если у кондуктора неисправен валидатор, и он не может выдать пассажиру чек.

ПОЧЕМУ ОПЛАТА МОЖЕТ НЕ ПРОЙТИ

Если валидатор у кондуктора рабочий, а оплата банковской картой все равно не проходит, этому есть несколько причин. Во-первых, терминал с утра мог попросту не связаться с банком и не обновить "черные списки". Во-вторых, пассажир может неправильно прикладывать карту к аппарату. В третьих, карта может попросту не являться бесконтактной.

БИЛЕТЫ СТАРОГО ОБРАЗЦА ВЫДАВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ

Марат Хисамутдинов напомнил, что с 1 июля текущего года в городских автобусах билеты старого образца выдаваться не должны. Также нарушением являются распечатанные заранее билеты.

При оплате транспортной картой, банковской картой с транспортным приложением, льготной картой – чек пассажиру не выдается.

Отметим, что за одну поездку банковской картой можно заплатить только за одного человека.

Однако оплата проезда – не единственная головная боль казанцев сегодня. Не реже пассажиры сталкиваются с хамским поведением кондукторов. О таких случаях они могут сообщать в комитет по транспорту Казани по телефону 8(843) 275-30-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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