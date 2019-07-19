В Крыму отравившихся казанских школьников могут выписать из больницы уже в эту пятницу

Отравившиеся в крымском лагере «Лучистый» казанских школьников могут выписать из больницы уже в эту пятницу, 19 июля.

Напомним, в больницу Евпатории попал 51 ребенок и пять вожатых. У них был диагностирован острый норовирус. Есть подозрения, что пострадавшие отравились салатом, который поели до этого в столовой.

Тем не менее сейчас дети идут на поправку. Об этом сообщает прибывший на место ЧП глава Минимолодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

- Во-первых, и это главное, с детьми сейчас все в порядке! Сегодня навестил их в больнице - их здоровью и жизни ничего не угрожает. Улыбаются, шутят, очень ждут, когда их уже отпустят обратно. Завтра, после обязательных контрольных анализов, надеюсь они смогут вернуться в лагерь, - написал накануне в своем Инстаграме Дамир Фаттахов.

По его словам, он также успел поговорить с детьми в самом лагере. Особенно Фаттахова интересовало их мнение о столовой и качестве еды в ней. Но то ли дети постеснялись министра, то ли действительно в «Лучистом» не все так кошмарно, как многие могли подумать – оценки их были в целом позитивными.

- Любой родитель может, безусловно, забрать своего ребенка из лагеря, но, думаю, что необходимости такой нет. Все дети могут спокойно продолжить отдыхать в лагере. Будем держать ситуацию под контролем. Конечно, это вопиющий случай, и он не должен больше повторяться, - также отметил глава Минмолодежи Татарстана.

В то же время в ситуации продолжают разбираться следователи – по факту отравления было возбуждено уголовное дело по статьям: по статьям: «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» и «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

- По результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во врем работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение. Для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал. Работа в очаге продолжается, - также сообщают в Роспотребнадзоре Крыма

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Целый день везли детей из лагеря. Один этаж забили, начали отправлять на второй»: все, что известно о массовом отравлении казанских школьников в Евпатории на данный момент

56 человек из лагеря «Лучистый» попали в больницу (подробности)