"Такое детям слушать нельзя": В татарстанском лагере запретили слушать песни Бузовой и Шнурова

Ежегодно летом детям предлагают множество вариантов отдыха. Одним из самых распространенных можно назвать оздоровительные лагеря. Для детей готовят обширные программы, но и запретов хватает. Так, в одном из татарстанских лагерей решили ввести "черный список" исполнителей. Так, детям запретили слушать песни 15 музыкантов. Список опубликовали в соцсетях.

Список оказался весьма разношерстным. Так, например, под запрет попали песни некоторых отечественных реп-исполнителей, а также, например, группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым и даже Ольга Бузова.

Фото: соцсети.

- Много из новой школы рэперов, Шнурова очевидно за великий и могучий тоже запретили, радует хоть Бузову и ее светлую музыку туда внесли, - написал житель Татарстана в соцсетях.

Сообщение в соцсетях стали живо обсуждать. При этом, многие просили не только утвердить этот список по всей России, но и расширить его.

- Да и правильно сделали. Не детские это песни.

- Туда надо не 15 человек включать, а всю нашу отечественную эстраду, там хватает клоунов!

- Такое детям слушать нельзя. От песен Бузовой уши в трубочку сворачиваются!

Нашлись и те, кто раскритиковал "черный список" исполнителей. По словам ряда пользователей интернета, детей и так держат в ежовых рукавицах, а запрет слушать определенные песни можно легко обойти.

- Как будто в средневековье живём, все что можно запрещают, а то дети в ютубе мата не слышат.

- Любой адекватный человек не будет этого слушать.

Отдельно в соцсетях обсудили то, что список запрещенных исполнителей размещен на официальном бланке министерства молодежи. Получается, что "черный список" должен быть введен во всех лагерях Татарстана. Так это или нет, пока не ясно.

-