2019-07-18T23:41:59+03:00
Общество

"Если нет денег на самолет, то сидите дома": Жительница Ульяновска требует запретить малолетним детям ездить в поездах

По его мнению, поведение детей мешает остальным пассажирам
Владимир КРУПСКИЙ
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Поддержали женщину не многие.Поддержали женщину не многие.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Летом россияне традиционно стремятся взять отпуск и махнуть отдыхать на юг, поближе к морю. Вот только не всем само путешествие доставляет удовольствие. Так, некоторым мешают, например, дети. Не всегда, конечно, а именно в поездах. Об этом высказалась в соцсетях жительница Ульяновска.

По ее словам, дети доставляют людям много неприятностей. В частности своими криками и шумом.

- Меня поражают люди , которые едут с маленькими детьми в поездах. На юга тащите этих детей, ну зачем? возраст 2-4 года это же ужас, эти горшки которые воняют пока их не выльешь, беготня по вагону, ор, вы не понимаете что мешаете всему вагону? Люди едут на отдых а вы тащите своих детей, если нет денег на самолёт, то сидите дома, зачем вы вообще в декрете ползёте на море? Извините накипело, - написал житель Ульяновской области.

Данное сообщение сразу начали активно комментировать. При этом, автора поста в некоторых случаях поддержали, заявив, что дети действительно доставляют неприятности.

"Я тоже устала за 4 дня в поезде туда и обратно. Заходили в купе (пришлось закрываться), орали ,плакали по ночам, бегали как сумасшедшие по вагону. Неужели нельзя до 7-8 лет подождать и ехать куда угодно? Почему другие должны страдать из-за маленьких орущих существ?".

Впрочем, гораздо больше людей осудили предложение жительницы Ульяновска. По их мнению, люди имеют полное право брать с собой детей на отдых. Отдельно посетителей интернета интересовало, почему же сам автор поста не летает самолетом.

"А сам автор почему поездом едет? Денег на самолет, что ли нет?".

"Ой, ой. Так может если так не устраивают "прелести" плацкарта, Вам на самолет подкопить? или хотя бы на купе? или дома сидеть? А то там еще и бабули с чудинкой бывают... и вахтовики бухающие всю дорогу со страшным перегаром... Всем дома сидеть что б "вашему превосходительству" не мешать?".

"А я люблю когда много детей в поезде. Особенно когда едешь до Анапы. Маленькие, счастливые, в предвкушении отдыха. С детьми в поезде весело. Чтобы они не орали их просто нужно чём-то занять. Обычно всех детей в вагоне собираю вместе и придумываем игру. Особенно забавно когда начинаем играть в прятки, тут уже подключаются и родители, прячут под одеялом, за сумками. Если у вас нет денег хотя бы на купе, сидите дома. А я специально всегда на юг беру плацкарт. Как раз таки из за того что там есть дети".

В итоге, как и получается в подобных случаях, каждый остался при своем мнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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