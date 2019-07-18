2019-07-18T16:23:42+03:00
Общество

"Жалко было уезжать, было тяжело в первое время": Ради строительства новой дороги в Казани снесли 74 дома

Корреспондент "КП-Казань" понаблюдала за ходом работ на новом участке Большого казанского кольца и пообщалась с людьми, которым пришлось оставить свои дома и переехать [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Ездить по новой дороге дороге от Булатова до Борисковской можно будет уже в третьем квартале 2020 годаЕздить по новой дороге дороге от Булатова до Борисковской можно будет уже в третьем квартале 2020 годаФото: Алина ГАБДУЛИНА
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В четверг, 18 июля, начались работы над новым участком Большого казанского кольца (БКК). Речь идет о дороге от улицы Булатова до улицы Борисковской. Ее строительство является первым этапом дорожной «перемычки» протяженностью почти 2 километра от улицы Булатова до улицы Тихорецкая. «Перемычка» соединит Проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральная через улицу Тихорецкая.

Новый участок должен улучшить общую транспортную ситуацию в городе Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Новый участок должен улучшить общую транспортную ситуацию в городеФото: Алина ГАБДУЛИНА

КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ И СКОЛЬКО СТОИТЬ?

Новым участком БКК станет четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе. На ней будет предусмотрено по две полосы в каждую сторону. Между ними появится разделительная полоса шириной 9,5 метров для двух трамвайных путей. Ширина тротуара составит от 2 до 4,5 метров.

Строительство участка от Булатова до Борисковской было запланировано еще в 1969 году в генеральном плане Казани Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Строительство участка от Булатова до Борисковской было запланировано еще в 1969 году в генеральном плане КазаниФото: Алина ГАБДУЛИНА

Путепровод длинной 110 метров и шириной 36 метров потребует возведение подпорных стен по ходу движения. Для пешеходов будет проложен подземный переход.

Строительство данной дороги обойдется в 700 миллионов рублей. Деньги будут поровну предоставлены федеральным и республиканским бюджетами. В целом же стоимость работ по государственному контракту составит более 2,3 миллиарда рублей.

Строительство данной дороги обойдется в 700 миллионов рублей Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Строительство данной дороги обойдется в 700 миллионов рублейФото: Алина ГАБДУЛИНА

ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО?

Строительство участка от Булатова до Борисковской было запланировано еще в 1969 году в генеральном плане Казани. Дорога кратчайшим путем свяжет промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города.

По мнению исполкома столицы Татарстана, новый участок улучшит общую транспортную ситуацию в городе и станет еще одним шагом к замыканию БКК.

ЧЕМ ПОЖЕРТВОВАЛИ?

Так получилось, что в зону строительства попали 17 земельных участков с индивидуальными жилыми домами и 57 садовых участков со строениями. Дома здесь были как старые, так и совсем новые, но под снос пошли все.

На место этого оврага еще недавно были жилые дома Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На место этого оврага еще недавно были жилые домаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Сейчас подписаны соглашения об изъятии 10 домов и 39 садовых участков, их собственники уже получили выплаты. За «сотку» давали от 125 до 400 тысяч рублей. Стоимость квартир же достигала 7 миллионов рублей. Все участки оценивали по их рыночной стоимости.

Несмотря на это, на июль запланировано 6 судебных процессов с теми собственниками, которых не устраивает предложенная за их жилье сумма.

Кроме того, на участке будущей дороги спилили более 700 деревьев. В дальнейшем эту вынужденную меру обещали загладить, посадив на территории Вахитовского района более 1,2 тысяч новых деревьев.

В строительных работах задействованы 57 единиц техники Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В строительных работах задействованы 57 единиц техникиФото: Алина ГАБДУЛИНА

«НАМ ХВАТИЛО НА ПОКУПКУ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ»

Супруги Камалиевы приобрели здесь одноэтажный домик с 10 «сотками» земли в 2013 году. В течение 3 последующих лет глава семьи Марат строил второй этаж и отделывал жилье. В 2016 году счастливая чета отпраздновала новоселье.

- Когда мы покупали дом, нам сказали, что дорога здесь будет, но не понятно когда, - вспоминает Марат в разговоре с журналистами.

В течение 3 последующих лет глава семьи Марат строил второй этаж и отделывал жилье Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В течение 3 последующих лет глава семьи Марат строил второй этаж и отделывал жильеФото: Алина ГАБДУЛИНА

После трех лет жизни в собственном доме Камалиевым сообщили – участок будет снесен.

- Жалко было уезжать, но мы понимали, что эта дорога нужна и неизбежна. Было тяжело в первое время, а потом нормально, - признается Марат.

Он также добавляет, что за дом его семье заплатили ровно столько, что они смогли позволить себе приобрести двухкомнатную квартиру в центре Казани.

- Фактически сразу пришли, оценили. Это была рыночная цена, и мы понимали, что и сами бы продали дом за эти деньги. Однако нам бы не разрешили, наверное, вывозить все, что мы вывезли: мебель, технику, - рассказывает Марат.

ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС?

Сейчас на месте ведутся земляные работы, перенос инженерных коммуникаций, устройство объездных дорог и подготовка необходимых материалов и техники для проведения монолитных работ. В строительных работах задействованы 92 человека, которые работают в две смены, и 57 единиц техники.

На объекте в две смены работают 92 человека Фото: Алина ГАБДУЛИНА

На объекте в две смены работают 92 человекаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Ездить по данной дороге можно будет уже в третьем квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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