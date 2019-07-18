2019-07-18T12:04:08+03:00
Общество

В Альметьевском нефтяном институте стартовал конкурс по привлечению ученых

Если ты молодой и талантливый ученый, желающий создавать инновационные проекты и получать за это достойный гонорар, тогда этот конкурс для тебя!
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Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ) запустил открытый конкурс по привлечению ученых с опытом работы в ведущих университетах и исследовательских организациях.

Основной целью конкурса является отбор ученых для проведения научных исследований по решению актуальных проблем современной нефтегазовой науки, технологических вызовов нефтедобывающих предприятий, создания инновационных проектов, научных и педагогических школ. Приоритетными направлениями научных исследований являются поиск и разведка месторождений нефти и газа, техника и технология добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти, технологии разработки карбонатных коллекторов, цифровое месторождение с применением нейросетевых технологий и некоторые другие.

В результате официального трудоустройства ученый сможет принимать участие в преподавательской деятельности, вести научное руководство студентами и аспирантами вуза.

Принять участие в конкурсе могут российские и иностранные ученые в возрасте до 40 лет с опытом работы в ведущих исследовательских организациях. Заявка на участие в конкурсе должна содержать анкету, описание научного исследования, отзывы научного руководителя и специалистов в указанной области наук, копию диплома о присуждении ученой степени, резюме.

Заявки принимаются до 15 августа 2019 года на электронную почту конкурса: info@agni-rt.ru. Победители будут определены не позднее 20 августа 2019 года. Более подробная информация об условиях проведения конкурса размещена на официальном сайте вуза.

Не упусти и ты свой шанс вступить в команду АГНИ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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