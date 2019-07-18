Сохраняя жизни

На вновь созданную службу возложили такие задачи, как снижение риска возникновения пожаров и их количества, минимизация ущерба, а также снижение гибели людей на пожарах.

С тех пор система не стоит на месте, с опытом и появлением современных материалов, механизмов и систем совершенствуются методы и подходы в организации надзорной деятельности. Благодаря этим работам Госпожнадзора в Татарстане стабильно и ежегодно снижается количество пожаров. Например, на 1 декабря 2018 года в республике было зарегистрировано 2836 пожаров, и, хоть это и на 2,1% меньше аналогичных показателей за 2017 год, когда произошло 2898 возгораний, во время возгораний гибнут люди. На 1 декабря 2018 года на пожарах погиб 131 человек, и это на 19 человек больше, чем в тот же период в 2017 году - 112 человек, 237 человек травмировано, в 2017 году их было 208.

Основная причина гибели людей - это отравление угарным газом. Этот невидимый глазу убийца проникает в самые малые щели и становится причиной гибели целых семей. В городских многоэтажках проблема пожара становится одной из главных проблем проживания в мегаполисе: практически все дома выше девяти этажей, дворы и пожарные проезды заставлены автомобилями. Огнеборцы тратят драгоценное время, чтобы подобраться поближе к очагу возгорания. Этих минут может не хватить тем, кто задыхается от удушья.

Казанская компания «Светозар Трейд» - отечественный производитель и поставщик вентиляционного и климатического оборудования с 2014 года. Инженеры компании разрабатывают и производят оборудование, которое помогает сохранять жизни людей.

- Наша компания появилась как предприятие, которое производит вентиляционное оборудование, нацеленное на удовлетворение потребности местного рынка, - рассказал коммерческий директор компании Артур Касимов. - И дело не в прибыли: особо ценное для нас - это человеческая жизнь. Ведь мы и сами живем в многоэтажках, здесь живут наши родные. Вот и начали изучать, какие устройства помогут защитить людей во время пожара.

Первое время приобретали оборудование в близлежащих регионах, но однажды решили, что и сами сможем изобрести и произвести что-то свое, принципиально новое. Так появился противопожарный клапан систем вентиляции зданий и сооружений СВТ-П.

- Для чего нужен этот клапан? - рассказывает Артур Касимов. - Он огнезадерживающий, предотвращает распространение продуктов горения в системе вентиляции. Ведь именно вентиляция во время пожара может стать причиной распространения опасных для человека веществ. Как он действует? Он отсекает вентиляционный канал помещения, где возник очаг возгорания, тем самым не позволяя продуктам горения распространиться в другие помещения по каналу системы вентиляции. Мы гордимся тем, что наши изделия оберегают жизни людям.

Особой гордостью компании является клапан противопожарный во взрывозащищенном исполнении СВТ-П-ВЗ, не имеющий аналогов среди местных производителей. Степень взрывобезопасности достигается путем использования разнородности металлов при сборке клапана. Гарантийный срок эксплуатации - пять лет, но производители уверены, что и через десять-пятнадцать, и даже двадцать лет их изделие будет успешно эксплуатироваться и ему не потребуется замена.

За эту уникальную разработку предприятие стало дипломантом 1 степени конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в номинации: «Продукция производственно-технического назначения».

Все изделия, которые изготавливаются предприятием, имеют сертификаты, проходят жесткие испытания в специальных лабораториях. И только после множества проверок клапаны получают право на реализацию и использование в системах вентиляции.

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