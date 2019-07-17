Представители Альметьевского нефтяного института - победители и призеры Международного хакатона

Июль этого года для Татарстана ознаменован событием международного уровня: с 9 по 15 июля в Альметьевске состоялся Международный нефтегазовый молодежный форум IPYForum 2019. Аспиранты, студенты, преподаватели, молодые специалисты компаний ТЭК из России и стран ближнего зарубежья на протяжении пяти дней были погружены в уникальную образовательную программу, где ведущие эксперты нефтегазовой сферы провели для них мастер-классы, деловые игры, семинары, а самое главное, участники смогли продемонстрировать свои навыки в командной работе по решению хакатона Hackathon Oil TATNEFT Challenge и тем самым побороться за главный приз.

250 участников, прошедших предварительный отбор, были поделены на 42 команды, в состав которых попали преподаватели, аспиранты и студенты Альметьевского государственного нефтяного института.

Аспирант и магистрант АГНИ - Вячеслав Шулин и Ляйсан Хазипова вошли в состав интернациональной команды Fresh Oil, участвующей в секции «Цифровой нефтеперерабатывающий завод глубоких переделов». По результатам жеребьевки ребятам довелось решать кейс на тему «Создание предиктивной аналитики срока службы катализаторов», где участниками команды была предложена идея оценки активности катализаторов спектрометрическим методом. Это, по словам авторов, позволит оценить состояние катализаторов в совокупности с косвенными показателями (температурой, выбросом углекислого газа, давлением и пр.) и приведет к более эффективному анализу их срока службы.

Проект, отличающийся оригинальностью, простотой внедрения в производство, высоким экономическим эффектом, был по достоинству оценен членами жюри в финале и удостоен наивысшей награды - первого места и сертификата в размере 420 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

- Я в первый раз принимаю участие в мероприятии такого масштаба и формата. Здесь я познакомился с интересными людьми, встретил своих единомышленников и приобрел новые знания. На протяжении мероприятия в нашей команде царила весьма дружелюбная атмосфера. Это помогло нам правильно организовать свое время и сгенерировать идею, которая достойна реализации на производстве, - говорит Вячеслав.

Также отрадно отметить, что еще один воспитанник вуза - магистрант Тимур Назимов и его команда United Mind заняли почетное второе место и выиграли приз в размере 300 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Их проект «Альтернативная концепция добычи и реализации сверхвязкой нефти (СВН)» снискал положительные отзывы экспертов, в том числе генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова. В основе идеи метод вытеснения трудноизвлекаемой нефти тепловой энергией, полученной на атомной электростанции. Сегодня затраты на подготовку пара составляют порядка 60%. Внедрение тепловой энергии АЭС в процесс добычи позволит существенно снизить расходы. Так, экономический эффект от реализации бизнес-проекта, по расчетам проектантов, составит до 1,5 млрд рублей в год.

Помимо главных призов представители Нефтяного института были отмечены индивидуально. Старший преподаватель кафедры «Электро- и теплоэнергетика» АГНИ Дарья Мазанкина и студент вуза Камиль Сунгатуллин награждены денежными призами в размере 20 тысяч рублей. Доценту кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» АГНИ Артуру Габдрахманову было вручено рекомендательное письмо от Министерства энергетики РФ, а также приглашение на стажировку в ПАО «Татнефть».

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»