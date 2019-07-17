В Крыму отравились более 49 школьников и пятеро вожатых из Казани

Утром 16 июля в детском лагере "Лучистое", что находится под Евпаторией в Крыму, дети начали жаловаться на недомогание: повысилась температура, появились озноб и диарея. В больницу увезли 30 человек - детей в возрасте от 7 до 17-ти лет, позже к ним присоединились четверо вожатых.

Несмотря на предпринятые меры и начатое лечение, количество заболевших увеличилось. В минздраве Крыма "КП-Казань" рассказали, что на 8.00 уже госпитализированы 54 человека, среди них 49 детей и пятеро вожатых. Все они находятся в ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница".

- Состояние всех оценивается как средней степени тяжести, - сообщил пресс-секретарь минздрава Крыма Кирилл Козлов. - Оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие - близкое к удовлетворительному. Все дети осмотрены главным внештатным детским инфекционистом Министерства здравоохранения Республики Крым, тактика лечения согласована

По предварительным данным, произошло пищевое отравление. На месте ЧП работают сотрудники роспотребнадзора республики, прокуратуры региона.

Как сообщили "КП-Казань" родственники пострадавших школьников, смена началась 8 июля и завершится только 26 июля. Сейчас многие родители собираются выезжать в Крым, чтобы лично находиться рядом с заболевшими детьми.

Ситуацию на контроль взял президент Татарстана Рустам Минниханов.