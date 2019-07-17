«Комсомольская правда» в Казани ко Дню Республики объявляет уникальный, масштабный конкурс на лучшее видеопоздравление «Мой любимый Татарстан»

В период с 16 июля по 16 августа 2019 года жители Татарстана смогут присылать свои видеооткрытки с самыми оригинальными поздравлениями в редакцию «Комсомольской правды» в Казани.

Участниками конкурса может быть, как один человек, так и целые коллективы предприятий, организаций, компаний.

Выбранные редакцией конкурсные работы будут выкладываться на сайте kazan.kp.ru и в группе ВКонтакте «Комсомольская правда» в Казани по мере их поступления, а самые яркие и талантливые будут объявлены победителями и награждены подарками и дипломами!

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ УЧАСТИЯ?

1. Запиши ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ видео-ролик о родной республике. Хронометраж представленных видеопоздравлений не должен превышать 2 минуты.

Конкурсные работы могут быть выполнены в форме видеоклипов, видео-стихотворений или небольших видеоинсценировок.

2. До 16 августа отправь его на почту nbelovakp@gmail.com

3. Твое поздравление увидят тысячи жителей города и республики

С 16 июля по 16 августа 2019 года до 14.00 (МСК) видеопоздравления выкладываются на региональной странице сайта www.kazan.kp.ru на странице конкурса и в социальной сети ВКонтакте «Комсомольская правда» в Казани

Далее с 16 августа по 18 августа организатор конкурса определяет 5 самых ярких и оригинальных поздравлений.

А уже с 19 августа до 26 августа до 12.00 (МСК) данные поздравления размещаются на сайте www.kazan.kp.ru для всеобщего голосования.

Победителями конкурса признаются конкурсанты, которые наберут наибольшее количество голосов.

В итоге будет определено три победителя.

Самые креативные и оригинальные видеоткрытки получат дипломы и подарки!

Информацию об организаторе мероприятия, сроках, правилах, подарках и сроков их получения уточняйте по телефону (843) 226-05-05.

Подробнее читай в положении конкурса.