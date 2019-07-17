2019-07-17T16:25:50+03:00
Общество

На пресс-конференции «Единая Россия» рассказала, как намерена побеждать на выборах нового Госсовета

Также будут собраны новые наказы жителей
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В рамках предвыборной кампании в Госсовет Татарстана партия «Единая Россия» запустила несколько социально значимых проектов. Причем часть из них стали продолжением начатой работы фракции во время V созыва, заявил в минувший вторник руководитель фракции единороссов в парламенте республики, руководитель избирательного штаба ЕР Юрий Камалтынов.

- Перед кандидатами стоит задача встречаться с населением при всех удобных возможностях, - сообщил Камалтынов. - В первую очередь идем узнавать, что больше всего волнует людей. Надеемся, что население нас поддержит. Все, что будет высказано в адрес наших депутатов, будет систематизировано и положено в основу работы Госсовета VI созыва.

Татарстанская «Единая Россия» презентовала онлайн-сервис «МОЙ ДЕПУТАТ» и горячую линию 8 800 201 16 00.

- У избирателя есть возможность обратиться к одному из 96 кандидатов: созвониться, отправить электронное сообщение или связаться через WhatsApp. С 9.00 до 21.00 будет работать call-центр, где будут дежурить все кандидаты партийного списка и принимать звонки, - разъяснил Камалтынов. - Наказы и обращения можно оставлять в адрес конкретных кандидатов.

Все предложения от населения будут собирать и в «Мобильных приемных», которые будут передвигаться по определенному графику по населенным пунктам республики.

Аналогичный формат «Единая Россия» использовала на выборах в предыдущие годы. Уже через несколько дней на территории республики начнут работать шесть таких приемных.

В результате встреч с населением фракция единороссов инициировала проект «Наш двор», направленный на ремонт придворовых территорий и улучшение имеющейся инфраструтуры на уже отремонтированных территориях. Данный проект нашел отклик у Президента Татарстана Рустама Минниханова и вылился в программу. Теперь предстоят встречи с населением - важно понять, что жителям не хватает у себя во дворах.

- С населением хотим обсудить проекты дворов, а затем обобщить информацию и передать модели и стандарты дворов в Министерство строительства и ЖКХ республики, - подчеркнула секретарь ГС РТ, член фракции «Единая Россия» Лилия Маврина.

В частности, планируется разработать несколько моделей благоустройства с теми элементами, которые хотят видеть сами жители. На сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 10 тысяч дворов, которые облагородят до конца 2024 года. В настоящее время по поручению татарстанского Минстроя БТИ приступило к паспортизации всех дворовых территорий в республике. Это необходимо для разработки проектно-сметных документаций для ремонта дворов.

Насущные проблемы в республике продолжат обсуждать и с представителями профессиональных сообществ, отметила руководитель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова.

- Состоялись сессии с учителями, где каждый участник проговорил свою проблему и предлагал пути решения и что может помешать, - сказала она.

В последующем состоятся встречи с представителями медицинского сообщества и деятелями культуры.

СПРАВКА

По данным фракции единороссов, в Татарстане за прошедшую пятилетку было собрано более 2,5 тысячи наказов от населения. Практически 90% из них исполнены. Ознакомиться с ними можно на сайте «Мой депутат» с привязкой к районам республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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