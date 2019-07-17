2019-07-17T16:25:50+03:00
Общество

Директор реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова стала кавалером почетного знака детского признания «Орден Ладошки»

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Накануне школьники Саратовской области приняли участие в VIII сессии по выбору кавалеров почетного знака детского признания «Орден Ладошки». Ознакомление с биографиями претендентов шло неделю и завершилось голосованием.

По решению Большого детского жюри обладателями заветного белого медальона с золотой ручкой стали: сценарист Борис Грачевский, когда-то придумавший детский киножурнал «Ералаш», скульптор Зураб Церетели, более 40 лет помогающий больным и творчески одаренным детям, директор учебно-реабилитационного центра при Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова, автор российских учебников по математике Людмила Петерсон, общественный деятель и педагог Евгений Ямбург, дирижер Мария Струве, являющаяся популяризатором детского хорового пения в России, учитель начальных классов Михаил Рабулец, долгие годы трудившийся в городе Энгельсе Саратовской области.

В выборах кавалеров «Ордена Ладошки» приняли участие семь с половиной тысяч ребят из девяти школ Саратова, Энгельса и Ровенского района.

СПРАВКА

«Орден Ладошки» - уникальный российский проект, в котором принимают школьники, отдавая свои голоса за кандидатуры взрослых людей, много сделавших для детей и защиты детства. В разные годы кавалерами почётного знака детского признания становились: телеведущая Ангелина Вовк, певица Эдита Пьеха, участницы первого состава ансамбля «Бурановские бабушки», хоккеист Владислав Третьяк, хоккеист Иван Ткаченко (посмертно), кардиохирург Лео Бокерия, педиатр Леонид Рошаль и многие-многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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