В Крыму отравилось 49 казанских школьников причиной мог стать съеденный ими салат - наличие ротавирусной инфекции исключено

Несмотря на официальное заявление Роспотребнадзора Крыма о том, что в лагере «Лучистый», казанские дети пострадали от норовируса, поступило сообщение, что болезнь грязных рук исключается.

49 детей и пятеро вожатых были госпитализированы в больницу Евпатории после того, как съели в столовой лагеря салат. Именно он мог стал причиной отравления казанских школьников и взрослых. В итоге никакой речи о ротавирусной инфекции в этом случае идти не может.

Ситуацию под свой личный контроль взял президент Татарстана Рустам Минниханов. Также к работе подключились республиканские Роспотребнадзор, Минмолодежи Республики и уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.

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