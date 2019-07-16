"Не люблю "прыщи", сделай больше": Житель Казани потребовал от своей девушки увеличить грудь

Девушка из Казани оказалась перед сложным выбором. По ее словам, они давно встречаются с ее молодым человеком. Вот только в последнее время он начал активно пытаться ее переделать, а именно настоятельно рекомендовать увеличить грудь. Девушка не знала как реагировать и попросила совета у казанских женщин в соцсетях.

- Встречаемся с парнем год, все вроде прекрасно, но тревожит его настойчивые просьбы пластикой увеличить грудь (у меня 70А) не "прыщи", но и не "ах"... Девушки вы бы согласились на такое предложение? - задалась вопросом девушка.

Те, к кому жительница Казани обратилась за советом, были категоричны. По их мнению, девушке не стоит ничего в себе менять и не обращать внимание на странные просьбы своего возлюбленного.

"Шли его подальше! Ты прекрасна".

"70 А это все таки прыщи, но это твои прыщи! Не обращай внимания!".

"Далеко у вас не все прекрасно, если он готов положить своего любимого человека под нож ради своей прихоти, то скорее всего его много чего не устраивает, почему он до сих пор не сбежал, вот это вопрос второй. Хотя дело времени".

"Соглашайся. Но только за его счёт. Увеличишь и бросай его сразу, найдёшь достойного, раз ему только они важны".

Поддержали девушку и мужчины. По их мнению, парень обязан принимать девушку такой, какая она есть.

"Ты же не конструктор лего! Тебя нельзя собирать и менять, как хочется! Помни это".

"Мне нравятся короткие стрижки, но и в мыслях нет уговаривать свою пассию подстричься. так что шли, и пусть себе молочные бидоны ищет".

"Что это за наглость, не люблю "прыщи", сделай больше! Сам же такую выбрал!".

Кроме того, девушке, опубликовавшей данное сообщение предложили согласиться на операцию, но только за счет парня, а затем расстаться с ним, потому что он не подходит под ее новый имидж. Впрочем, воспользовалась ли жительница Казани каким-то из советов - пока не известно.