СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

С высокой политической трибуны наконец-то заговорили о практических аспектах важных и насущных вопросов, касающихся каждого жителя планеты. Причем, с вполне конкретными и предметными шагами для претворения озвученных целей в жизнь: отмена границ между государствами, обнуление всех долгов по кредитам (в том числе частным), бесплатная медицина и образование во всем мире – это реалии сегодняшнего дня.

Перемены к лучшему, повсеместно возникающие во всем мире, свидетельствуют о главном – о назревшей потребности человечества в единении. Поэтому озвученные пункты предвыборной кампании Робби Веллса нашли живой отклик в сердцах людей. В частности, переход от разрушительной для человечества (и окружающей природы) экономики потребления к созидательному формату взаимоотношений. Ведь далеко не секрет, что общество потребления себя банально изживает, достаточно проанализировать новейшую историю человечества с ее нескончаемыми войнами и выяснением отношений.

Балансирование человечества на краю гибели (читай – самоуничтожение) вынуждает искать пути скорейшего выхода из сложившейся ситуации. И создание единой плановой капиталистической экономики созидательного мирового сообщества как раз снимет этот вопрос с повестки дня раз и навсегда. Люди не хотят войн, и это их выбор и право. Начало этому процессу положит полное обнуление всех долгов между странами, в том числе и частных кредитов для граждан США (и, как следствие, всего мира). Назрела необходимость убрать долговое рабство для всех людей, начать наконец жить в свободе – все просто.

Согласно основным положениям предвыборной программы Робби Веллса, не должно быть инфляции, а одинаковые цены легко установить во всем мире. Это осуществимо благодаря прозрачному контролю общественности над банковской системой. Как и ограничение капитализации богатых кланов, чья непомерная жажда власти и наживы приносит только войны и несчастья. Жить в достатке и в мире – базовая потребность человека. Бедность и нищета сами собой нивелируются, когда появляется возможность работать мало, зарабатывая при этом много (достаточно для того, чтобы покрыть все расходы семьи).

Так как современные технологии должны служить людям, а не порабощать их, науке и медицине перейти с рельсов услужения сильным мира сего на службу в интересах всего человечества сегодня вполне по силам. Благодаря высоким зарплатам, превентивное лечение болезней станет нормой, исчезнет необходимость зарабатывать на продаже ненужных лекарств. Таким образом появится бесплатная медицина во всем мире. Аналогичным образом – и бесплатное образование (также для всех желающих).

Свобода перемещения по всему миру – еще один из важнейших пунктов предвыборной программы Робби Веллса, предполагающий отмену границ между государствами при сохранении самобытности культурного наследия разных народов. В этой связи, при объединении всего мирового сообщества, больше не будет нужды тратить огромные суммы на армию и гонку вооружений. Останутся лишь специальные подразделения, которые будут помогать в переселении климатическим беженцам (чтобы защитить людей от угроз природного, стихийного характера).

И все это – реалии уже сегодняшнего дня. Того самого дня, с которого и начинается созидательное общество. Прямо сейчас. Но чтобы это произошло, необходимо сменить потребительский формат общества на созидательный. Люди сами должны поддерживать тех, кто созидает, и порицать тех, кто грабит и убивает.

- Мы стоим на пороге глобальных климатических изменений, которые произойдут в ближайшее десятилетие, - говорит Робби Веллс. - К чему это приведёт, если по-прежнему будет доминировать потребительский формат взаимоотношений в нашем обществе? Рухнут экономики всех стран, начнутся массовые войны за территории и продовольствие. Это будет самая страшная война за всю историю человечества - война за выживание. Начнётся самоуничтожение человеческой цивилизации. Если мы не погибнем от изменений климата, то мы погибнем от ядерной войны. Это говорит о том, что при доминировании потребительского формата взаимоотношений как между странами, так и между людьми мы все уже заведомо мёртвые. Но мы хотим жить! Можно ли изменить будущее сейчас? Можно! И менять его надо всем вместе, не теряя времени. Только тогда мы выживем, но выжить мы сможем только лишь как единая человеческая семья! Врозь мы умрём. Мы должны объединиться. В действительности, в глобальном смысле, нам нечего делить! Ведь у всех у нас одна национальность - человечество, одно место проживания - Земля!

Свою программу Робби Веллс разработал после знакомства с деятельностью международного общественного движения «АЛЛАТРА» (сайт 18+), возникшего после выхода одноименной книги «АЛЛАТРА» популярного автора Анастасии Новых. Сегодня в рядах уникального общественного движения находятся миллионы людей по всему миру. Это люди, которых объединяет прежде всего стремление жить в дружбе и мире между народами, без разделения на расы, национальности и религии.

Робби Веллс, совместно с представителями движения «АЛЛАТРА», дипломатами, учеными, журналистами, общественными деятелями, пригласил всех желающих к участию во Всемирной интернет-конференции «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС», которая состоится 9 мая 2020 года и поможет человечеству сделать уверенный шаг к миру без войн и границ.

Официальный сайт проекта МОД «АЛЛАТРА» «ОБЩЕСТВО. ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 18+

Видео с выступлением Робби Веллса 18+

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