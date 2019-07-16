2019-07-16T14:34:32+03:00
Спорт

«КАМАЗ-мастер» взял весь пьедестал ралли «Шелковый путь-2019»

На высшей ступени оказался экипаж Антона Шибалова
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба «КАМАЗ-мастер».Фото: пресс-служба «КАМАЗ-мастер».
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16 июля прошел заключительный, десятый по счету, этап международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019». Он проходил по маршруту Цзяюйгуань – Дуньхуан.

Результатом всей гонки стали первые три места в грузовом зачете, которые заняли экипажи «КАМАЗ-мастера». Выиграл это ралли впервые в своей карьере Антон Шибалов со штурманом Дмитрием Никитиным и механиком Иваном Татариновым.

Перед заключительным днем соревнований три экипажа из Набережных Челнов были в отрыве от голландца Мартена ван ден Бринка, шедшего четвертым, почти на два часа. Сохранить этот запас времени было особенно важно на сложной дистанции в песках пустыни Гоби.

Длина спецучастка десятого этапа – 255 километров. Пролегал он через пески, бездорожье и русла рек с множеством камней. Лучшее время показал победитель всей гонки Антон Шибалов – 2 часа 36 минут 28 секунд. Вторым стал Андрей Каргинов, уступивший 34 секунды.

За весь «Шелковый путь-2019» Антон Шибалов проехал более 2700 километров спецучастков за 26 часов 1 минуту и 40 секунд. Андрей Каргинов отстал от него на 25 минут 22 секунды, а Айрат Мардеев – на 52 минуты 5 секунд.

– Это моя первая победа на «Шелковом пути», именно этим запомнится эта гонка. Организаторы постарались на славу, подготовили интересные маршруты и трассы, каждый день было что-то новое. В самом начале было предчувствие, что я выиграю гонку. До последнего старались удержать победу. Еще не отошли от спецучастка, но эмоции есть. Гонка получилась супер, не обошлось без приключений. Это технический вид спорта. Главная сложность – бездорожье в последние два дня, - поделился впечатлениями Антон Шибалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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