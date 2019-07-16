Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов, выступающий в первенстве Профессиональной футбольной лиги, вновь радует своих болельщиков креативом в соцсетях.

Команда презентовала три новых комплекта игровой формы для предстоящего сезона. И сделала это в ролике в стиле 90-х.

В видео показана встреча двух сторон, представителя футбольного клуба и поставщика формы, с атрибутами «разборок лихих 90-х»: автоматы, джипы, охрана. Причем автомобиль представителя клуба по дороге на встречу сопровождали два белых КАМАЗа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720530" frameborder="0"></iframe> Татарстанский футбольный клуб «КАМАЗ» представил новую форму в ролике в стиле 90-х.

Однако все заканчивается мирно, ведь предметом обмена стало ни что иное, как сама форма: в зеленом, белом и синем цветах.

Напомним, что в прошлом сезоне челнинский клуб обращался к Ольге Бузовой с идеей стать спонсором клуба, даже предлагая в подарок белый КАМАЗ. Ради нее в команде готовы были изменить питание, сделать ее песни гимном клуба, а также «выгнали» из команды игрока по фамилии Тарасов.

Но Бузова на предложение никак не отреагировала, и тогда клуб сообщил что сам решил не звать ее в спонсоры.

А 4 июня «КАМАЗ» благодаря таким ходам стал лауреатом престижной премии за «Лучшую работу в социальных сетях» на IV Международной конференции по маркетингу спортивных федераций, лиг, клубов, турниров и спортивных сооружений «MarSpo 2019» в Москве.