«Вызывает гордость желание учится»: чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа
Середина июля ежегодно становится самым сложным временем для абитуриентов и их родителей. И дело даже не в ожидании результатов зачисления, а в попытках подать документы в то или иное учебное учреждение.
Вот, например, сотни ребят готовы буквально ночевать у здания казанского медицинского колледжа, чтобы не потерять свое место в очереди и, наконец, попасть туда. Фото и видео столпотворения у учебного заведения стали появляться в соцсетях пару дней назад.
Чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа.соцсети
Интернет-пользователи, правда, отметили, что на кадрах можно разглядеть скорее родителей будущих медработников, нежели их самих. Несмотря на это, они оценили упорство абитуриентов:
«Вызывает гордость желание учиться, тем более медиков. Лишь бы потом не пришлось быть просто санитаром или медсестрой в поликлинике, и за копейки работать. Чтобы отучиться в медицинском нужно пройти семь кругов, а в итоге мало у кого получается найти приличную работу в достойной клинике».
«Где есть цель - отыщется и дорога».
Фото: соцсети
А некоторые казанцы и вовсе посчитали, что учреждению не нужны студенты, раз оно так с ними обращается:
«Видимо медколледжу не нужны студенты, раз они не могут наладить работу приемной комиссии. Раз абитуриентов много, увеличивайте количество приемщиков документов или принимайте электронно»
«Комсомолка» пообщалась с нынешними студентами и выпускниками медколледжа Казани, которые тоже когда-то были абитуриентами.
- Никогда такого не было и вот опять. Кажется, это обычная практика. Некого винить. Народа много – факт. Но никто не заставляет их сидеть под стенами здания. Это их инициатива, - считает выпускница Виктория.
- Каждый год такое, а все удивляются, словно впервые, - отмечает будущая медсестра Анастасия.
ИСТОЧНИК KP.RU