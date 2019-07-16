«Вызывает гордость желание учится»: чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа

Середина июля ежегодно становится самым сложным временем для абитуриентов и их родителей. И дело даже не в ожидании результатов зачисления, а в попытках подать документы в то или иное учебное учреждение.

Вот, например, сотни ребят готовы буквально ночевать у здания казанского медицинского колледжа, чтобы не потерять свое место в очереди и, наконец, попасть туда. Фото и видео столпотворения у учебного заведения стали появляться в соцсетях пару дней назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720489" frameborder="0"></iframe> Чтобы попасть в казанский медколледж абитуриенты ночуют у входа.соцсети

Интернет-пользователи, правда, отметили, что на кадрах можно разглядеть скорее родителей будущих медработников, нежели их самих. Несмотря на это, они оценили упорство абитуриентов:

«Вызывает гордость желание учиться, тем более медиков. Лишь бы потом не пришлось быть просто санитаром или медсестрой в поликлинике, и за копейки работать. Чтобы отучиться в медицинском нужно пройти семь кругов, а в итоге мало у кого получается найти приличную работу в достойной клинике».

«Где есть цель - отыщется и дорога».

Фото: соцсети

А некоторые казанцы и вовсе посчитали, что учреждению не нужны студенты, раз оно так с ними обращается:

«Видимо медколледжу не нужны студенты, раз они не могут наладить работу приемной комиссии. Раз абитуриентов много, увеличивайте количество приемщиков документов или принимайте электронно»

«Комсомолка» пообщалась с нынешними студентами и выпускниками медколледжа Казани, которые тоже когда-то были абитуриентами.

- Никогда такого не было и вот опять. Кажется, это обычная практика. Некого винить. Народа много – факт. Но никто не заставляет их сидеть под стенами здания. Это их инициатива, - считает выпускница Виктория.

- Каждый год такое, а все удивляются, словно впервые, - отмечает будущая медсестра Анастасия.