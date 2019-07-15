2019-07-15T22:22:16+03:00
Общество

"Ты не жене платишь, а ребёнку своему, бестолочь!": Житель Казани просит пересмотреть закон об алиментах

По его мнению, четверть заработка - это слишком много для перечисления на нужды ребенка
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушкам инициатива мужчины не понравилась.Девушкам инициатива мужчины не понравилась.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Житель Казани выступил с довольно противоречивой инициативой. По его словам, мужчины тратят слишком много на алименты. При этом, по мнению казанца, практически не возможно проверить на какие цели уходят пересланные деньги.

- Кaзaнцы, ктo coглaceн c тeм, чтo зaкoн oб aлимeнтaх нeoбхoдимo пepecмoтpeть? Плaтить 33 и 25 пpoцeнтoв oт зapплaты в нaшeй cтpaнe этo пepeбop, тeм бoлee, чтo нe вce мoгyт пpoкoнтpoлиpoвaть пo нaзнaчeнию ли pacхoдyютcя cpeдcтвa. Мyжчинa нe дoлжeн пoпaдaть в финaнcoвyю зaпaдню, ycтpoeннyю жeнщинoй, - написал мужчина в соцсетях.

Предложение мужчины, мягко скажем, понравилось не всем. Особенно девушкам. "Комментаторы" в соцсетях отметили, что мужчинам не стоит забывать, что деньги тратятся на его ребенка.

"Ты не жене платишь, а ребёнку своему, бестолочь! Откуда берутся такие нищиебы?".

"Ладно с женой развестись, но кинуть ребёнка без содержания, а потом ныть, что на него нужно давать деньги - это позор".

"Отдавал бы 100% тогда, ты же бросил семью, бросил своего ребёнка, за свободу нужно платить, вот ты и отделался 1/4 дохода! Иди вырасти его, обучи, одень, накорми, дай воспитание, удели время за эти деньги!!!! Когда лез на неё без ризницы о чем думал? А теперь о чем говоришь? Не позорься".

"Автор не понимает сути алиментов... кроме содержания родного ребенка, необходимо поддерживать финансово бывшую жену, чтобы она не думала, где взять лишний рубль, а посвящала свободное время общему ребенку".

Были и те, кто встал на сторону мужчины, отметив, что далеко не все деньги идут по прямому предназначению.

"Есть очень простой выход. Заводится счёт на рёбенка, желательно депозитный. И просто алименты кладутся в банк к 18-летию будет приличная сумма, которая поможет, например, купить квартиру ребёнку. Знаю, что женщины против такого, потому что часто алименты тратят на себя".

"Государство, когда усыновляешь ребёнка или оформляешь опеку над ним обязывает тебя отчитываться каждый месяц, на что были потрачены деньги и с алиментами нужно также, чтобы человек видел куда ушли его деньги на ребёнка ли".

В остальном же автору данного поста предложили впреть думать перед тем, как планировать детей, а затем оставлять семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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