2019-07-15T22:48:27+03:00
Происшествия

Самолет из Казани в Санкт-Петербург со 185 пассажирами на борту загорелся во время полета

Запах гари почувствовали через несколько минут после взлета, в салоне лайнера началась паника [Видео]
Лика ИСАЕВА
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Самолет с 185 пассажирами на борту вернулся в КазаньСамолет с 185 пассажирами на борту вернулся в КазаньФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло во время полета авиалайнера "Боинг 737". Самолет вылетел из аэропорта "Казань" в 20.50 в понедельник, 15 июля. Самолет должен был доставить в Санкт-Петербург 185 пассажиров, экипаж состоял из шести человек.

Через несколько минут после взлета в салоне появился запах гари. Приборы показали возможные неисправности в левом двигателе, и командир судна принял решение вернуться в Казань.

Boeing 737-800 «Победы» срочно вернулся в аэропорт Казани.

Вынужденная посадка произошла в 21.25 без происшествий.

- Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на осмотр самолета, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани, - сообщил представитель Приволжского следственного СКР на транспорте Дмитрий Захаров. -

Пострадавших нет. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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