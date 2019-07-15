Самолет из Казани в Санкт-Петербург со 185 пассажирами на борту загорелся во время полета
ЧП произошло во время полета авиалайнера "Боинг 737". Самолет вылетел из аэропорта "Казань" в 20.50 в понедельник, 15 июля. Самолет должен был доставить в Санкт-Петербург 185 пассажиров, экипаж состоял из шести человек.
Через несколько минут после взлета в салоне появился запах гари. Приборы показали возможные неисправности в левом двигателе, и командир судна принял решение вернуться в Казань.
Boeing 737-800 «Победы» срочно вернулся в аэропорт Казани.
Вынужденная посадка произошла в 21.25 без происшествий.
- Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на осмотр самолета, совершившего вынужденную посадку в аэропорту Казани, - сообщил представитель Приволжского следственного СКР на транспорте Дмитрий Захаров. -
Пострадавших нет. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU
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