2019-07-12T22:34:35+03:00
Звезды

"А вам слабо?": Жена экс-чиновника из Казани открыла бутылку ягодицами

Певица Нюша присоединилась к популярному флешмобу [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Нюша выбрала необычный способ открыть бутылку.Нюша выбрала необычный способ открыть бутылку.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Флешмоб под названием #bottlecupchallenge набирает обороты во всем мире. Суть проста. Надо открыть бутылку без помощи рук. К флешмобу присоединились многие известные люди. Свой вариант открытия бутылки продемонстрировала и жена бывшего чиновника из Казани Игоря Сивова, она же известная певица Нюша. Для флешмоба она выбрала необычный способ. Бутылку она открыла...ягодицами.

Видео Нюша разместила в своем инстаграме. Отметим, что многие попытались осудить поступок певицы, дескать, не гоже таким образом бутылку открывать, особенно матери ребенка. Впрочем, куда больше людей поддержали Нюшу, заявив, что повторить такое не каждый сможет. "А вам слабо?" - стало самым популярным вопросом.

nyusha_nyushanyusha_nyusha
Жена экс-чиновника из Казани открыла бутылку ягодицами
62249 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

История любви певицы Нюши и экс-чиновника казанской мэрии Игоря Сивова началась во время ее приезда на гастроли в столицу Татарстана. Сивов представлял организаторов, и между молодыми людьми словно искра пробежала.

Долгое время они держали свои отношения в секрете, пока в 2017 году Нюша не похвасталась своим подписчикам в инстраграме колечком, которое ей вручил Игорь во время предложения руки и сердца.

Причем сделал он предложение во время путешествия в Кению. Там влюбленная пара на острове Вака Вака в местной деревушке любовалась народными танцами африканцев, и девушку пригласили в центр для проведения местного обряда.

Ничего не подозревающая Нюша огласилась, и Сивов встал на одно колено, и преподнес ей маленький кокос. В нем и было милое колечко с бриллиантом, которое певица одела на руку, сказал ему заветное "Да".

Бракосочетание прошло в Казани, но саму свадьбу молодые отпраздновали на Мальдивах. В в семье появился ребенок. Нюша родила девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Помощники развели «Крот» и специально оставили на столе: отравление Алибасова спланировали, чтобы насильно положить его в больницу
Помощники хотели убить двух зайцев: подлечить продюсера от алкогольной зависимости и заработать на дутой истории с отравлением "Кротом" [фото, эксклюзив kp.ru]
Новости 24
"Я в шоке от нынешних людей": в Татарстане за потерянную сумку потребовали выкуп в 7 тысяч рублей
Рейды продолжаются: группа «Единой России» по контролю нацпроектов проинспектировала объекты в Набережных Челнах
В Казани устроят забеги щенков и собак-ветеранов
Дождь, гроза и туман: Выходные в Татарстане будут ненастными
В Татарстане от удара током погиб электромонтер
В Казани состоится мастер-класс по лечебной физкультуре
Два трамвая в Ульяновске временно изменят свой маршрут
Юрий Камалтынов отчитался о работе фракции «Единой России» в Госсовете РТ
Казанцев зовут на благотворительную акцию по сбору мукулатуры
В Марий Эл начались поиски мужчины, который вышел из дома в летней одежде и нуждается в медицинской помощи
"Не очень же машина": Министр экономического развития России едет в Казань за рулем янтарной Lada XRAY
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
В Набережных Челнах ранее судимый пьяный мужчина угрожал ножом медикам "скорой"
Татарстанские приставы списали с жительницы Ангарска долг ее однофамилицы
В Йошкар-Оле кассиры приняли к оплате фальшивые деньги
В Татарстане отремонтировали обходную дорогу вокруг Мамадыша
В Чувашии водитель министра труда проехался по встречке и потерял работу
Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске
В Ульяновске пропала 17-летняя девушка
В Татарстане водитель грузовика врезался в легковушку, водитель которой остановился, чтобы закрыть капот
В Чувашии камера фотовидеофиксации стала уликой в деле о самоуправстве
Минздрав Татарстана напомнил об опасности ранних арбузов
С 13 июля в Казани на два месяца изменится схема движения автобусов №10 и №10а
Жители двух районов Казани проведут выходные в темноте