"А вам слабо?": Жена экс-чиновника из Казани открыла бутылку ягодицами

Флешмоб под названием #bottlecupchallenge набирает обороты во всем мире. Суть проста. Надо открыть бутылку без помощи рук. К флешмобу присоединились многие известные люди. Свой вариант открытия бутылки продемонстрировала и жена бывшего чиновника из Казани Игоря Сивова, она же известная певица Нюша. Для флешмоба она выбрала необычный способ. Бутылку она открыла...ягодицами.

Видео Нюша разместила в своем инстаграме. Отметим, что многие попытались осудить поступок певицы, дескать, не гоже таким образом бутылку открывать, особенно матери ребенка. Впрочем, куда больше людей поддержали Нюшу, заявив, что повторить такое не каждый сможет. "А вам слабо?" - стало самым популярным вопросом.

nyusha_nyusha Жена экс-чиновника из Казани открыла бутылку ягодицами

История любви певицы Нюши и экс-чиновника казанской мэрии Игоря Сивова началась во время ее приезда на гастроли в столицу Татарстана. Сивов представлял организаторов, и между молодыми людьми словно искра пробежала.

Долгое время они держали свои отношения в секрете, пока в 2017 году Нюша не похвасталась своим подписчикам в инстраграме колечком, которое ей вручил Игорь во время предложения руки и сердца.

Причем сделал он предложение во время путешествия в Кению. Там влюбленная пара на острове Вака Вака в местной деревушке любовалась народными танцами африканцев, и девушку пригласили в центр для проведения местного обряда.

Ничего не подозревающая Нюша огласилась, и Сивов встал на одно колено, и преподнес ей маленький кокос. В нем и было милое колечко с бриллиантом, которое певица одела на руку, сказал ему заветное "Да".

Бракосочетание прошло в Казани, но саму свадьбу молодые отпраздновали на Мальдивах. В в семье появился ребенок. Нюша родила девочку.