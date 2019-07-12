2019-07-12T16:11:57+03:00
Происшествия

Девушка из Татарстана на протяжении полутора лет выманивала деньги у парня из Москвы на воспитание чужого ребенка

На алименты обманутый «отец» потратил более 700 тысяч рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Когда выяснилась правда, женщина заявила, что разрушит семью пострадавшего, если тот перестанет платить ей деньгиКогда выяснилась правда, женщина заявила, что разрушит семью пострадавшего, если тот перестанет платить ей деньгиФото: Евгения ГУСЕВА
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Прокуратура Лаишевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летней женщины. Она на протяжении полутора лет обманывала своего знакомого, выманивая у него деньги на воспитания чужого ребенка.

Молодые люди познакомились в одном из клубов Казани. Он – женатый мужчина из Москвы, который был в командировке. Она – свободная симпатичная молодая девушка из Лаишевского района. Между ними завязался роман, который перетек в интимную связь. Не прекратились их отношения и после того, как мужчина вернулся в столицу к своей семье.

В какой-то момент девушка заявила своему возлюбленному, что ждет от него ребенка и требует, чтобы он их материально поддерживал. Новоиспеченный отец согласился и начал ежемесячно отправлять беременной любовнице по 50 тысяч рублей. Продолжалось это с декабря 2017 года по февраль 2019 года. В общей сложности москвич потратил более 700 тысяч рублей.

Однако мужчину мучили сомнения по поводу его отцовства. Тогда он обратился к знакомым врачам, которые объяснили ему, что на момент беременности он даже не был знаком со своей любовницей. Обманутый «отец» потребовал у девушки объяснений, и она призналась, что ребенок действительно не его.

Однако отступать жительница Татарстана не планировала и заявила, что разрушит семью пострадавшего, если тот перестанет платить ей деньги. Мужчину это не испугало, и она действительно призналась во всем его жене. О дальнейшем история умалчивает.

Известно, что сейчас уголовное дело в отношении женщины направлено в Лаишевский районный суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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