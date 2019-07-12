Роман Шаронов: Задача «Рубина» на сезон – чтобы болельщик пошел на игру

В день первого матча нового сезона РПЛ казанский «Рубин» провел открытую тренировку. На ней с журналистами пообщались исполняющий обязанности главного тренера казанцев Роман Шаронов и новый защитник Виталий Денисов.

В тренировке на базе клуба в соцгороде приняли участие почти все футболисты.Фото: Алина НИЗАМОВА

Три недели назад вы сказали, что команда укомплектована на 30 процентов. Сейчас насколько? И довольны ли вы тем, как она укомплектована?

- Всегда хочется лучшего, и Рустем Фидаевич (Сайманов, прим.ред.) всегда прилагает максимум усилий, чтобы укомплектовать команду. Идет определенное становление команды, поэтому на данный момент все хорошо, - рассказал наставник.

Что касается чисто тактической подготовки, осваиваемости тренерских требований, насколько команда готова к сезону?

- Понятно, что не так много времени, но это оправдание, на которое мы не будем ссылаться. Есть определенные шаги вперед в плане понимания игроками того, что мы хотим. Естественно, работы еще очень много, - отметил Роман Шаронов.

В вашем программном интервью после вашего назначения не было сказано о задачах. Сейчас можете озвучить задачи, которые стоят перед командой на сезон?

- Задача – играть в футбол. Думаю, что основная задача – чтобы болельщик пошел на игру. Если у нас будет все хорошо, то болельщики пойдут на игру. Это главное, - признался тренер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719869" frameborder="0"></iframe> Открытая тренировка «Рубина».Алина НИЗАМОВА

В тренировке на базе клуба в соцгороде приняли участие почти все футболисты. На поле не удалось увидеть защитников Владимира Граната и Филипа Уремовича. Гранат продолжает восстановление после перелома ноги полученного в мартовском матче с «Ростовом».

– Он восстанавливается. Подходит уже, но есть определенные проблемы, – рассказал про игрока наставник команды.

Также Роман Шаронов рассказал, что после обновления команды капитана еще не выбрали.

Следом за тренером на вопросы журналистов ответил новый защитник «Рубина» Виталий Денисов.

Вы практически три недели в команде. Расскажите о первых впечатлениях, об адаптации?

- Много работы как на поле, так и за его пределами. Много общения с тренером, в плане подготовки все отлично. Некоторые вещи были для меня в новинку. Надеюсь, что будем готовы. Первая игра покажет, - ответил футболист.

Какие впечатления от клуба изнутри?

- Конечно, я приехал и был сильно удивлен базой, оснащением, несколько зеленых полей в шикарном состоянии. Это все вызывает радость и положительные эмоции, - признался Виталий.

Вы один из самых опытных игроков в нынешнем «Рубине». Как-то акцентируется внимание внутри коллектива, чтобы вы помогали тренеру? Или это не имеет значения?

- На эту тему не разговаривали. На правах самого старшего в команде могу подсказать, но чтобы тренер делал на этом акцент, такого не было, - отметил игрок.

Виталий Денисов.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» впервые за долгое время провел предсезонку дома. Это плюс или минус?

- Это не столь важно. Здесь важна сама работа, как мы выполняем установки тренера. Как это переносится на футбольное поле в плане реализации идей. Если команда уедет в горы и после этого будет отлично играть, то какие вопросы, - сказал футболист.

Особый настрой у вас есть на игру с «Локомотивом»? Или все равно?

- Я не могу сказать, что все равно. Настраиваюсь как на хорошую игру. Стараюсь не акцентировать внимание на том, что это команда, в которой провел долгое время, - признался Виталий.

В первом матче нового сезона «Рубин» 15 июля на «РЖД Арене» в Москве встретится с «Локомотивом». Начало игры назначено на 20.00.