"Чтобы у нее руки отсохли и она в аду сгорела!": в Набережных Челнах кондуктор устроила скандал из-за порванной купюры

Пассажиры 10-го трамвая в Набережных Челнах накануне стали свидетелями скандала. Об инциденте в соцсетях написал один из пассажиров. По его словам, женщина, оплачивая проезд, дала кондуктору чуть порванную купюру. Сперва кондуктор приняла банкноту, но через некоторое время поменяла свое мнение. Вот только сотрудница транспортного предприятия забыла кто именно дал ей купюру.

- Кондуктору дали слегка надорванные 100 рублей. Она сначала их приняла, но забыла от кого. Несколько остановок спустя и далее по всему 10-му маршруту: - Кто дал мне эти сто рублей? Добровольно отзовитесь или я всю неделю буду вас проклинать, чтоб мое желание сбылось! Чтоб у этого человека, а точнее у нее, это женщина мне дала, руки отсохли и сгорели. Ей место в аду! Чтоб она в аду сгорела. Буду проклинать ее пока она неблагодарной станет. Чтоб она всю сдачу потеряла, да чтоб она квартиру потеряла, чтоб она все потеряла! - процитировал пассажир слова кондуктора.

При этом, сотрудницу транспортного предприятия пытались успокоить. В частности пассажиры отмечали, что данную купюру можно легко обменять в банке, но кондуктор не верила и продолжала искать виновного.

Кстати, по словам автора поста в соцсетях, это уже не первый скандал, который он видел на 10-м маршруте.

- Я все понимаю. Нужно иметь уважение к кондукторам и данный случай довольно не приятен для кондуктора. Но то что она нажелала человеку за какие-то сто рублей... Несколько дней назад я также ехал в трамвае и там была та же кондуктор. Между ней и пассажиром завязался конфликт. В подробности я не вникал, но всё-таки. Кондуктор высадила пассажира и тот напоследок её "проклял". Потом, опять таки весь маршрут, кондуктор жаловалась пассажирам, что "кондуктора каждый может проклясть...", - отметил мужчина.

По словам пассажира, он, выкладывая данное сообщение, не намеревался оскорбить кондуктора и не хочет, чтобы женщину уволили.

- Я не хочу чтоб этого кондуктора уволили, у них действительно нервная работа, но беседы провести я думаю нужно, - написал он.

В комментариях под сообщением начались споры. Одни начали клеймить позором кондуктора, заявляя, что она не права.

"Они выручку сдают, а организация их инкассирует в банк. Чуть надорванную купюру банк примет точно".

"Все денежные средства трамвайного управления инкассируются, и передаются в банк. И не важно какая купюра в сумке будет лежать,банк её заменит. Я как бывший инкассатор пишу. Просто кондуктор не далёкого ума".

"Все её проклятья вернутся бумерангом, она счастливее от этого не станет".

Были и те, кто защитил кондуктора. По их словам, не стоит всех собак спускать на женщину, которая просто боится потерять работу.