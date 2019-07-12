2019-07-12T12:08:55+03:00
Общество

«Вам ведь не сложно»: в Казани кондукторы просят владельцев банковских карт переводить деньги за проезд сразу им на счет

Инцидент произошел в автобусе №35а
Алина ГАБДУЛИНА
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Сколько еще пассажиров он попросил перевести деньги на его карту, и сколько из них согласилось – неизвестноСколько еще пассажиров он попросил перевести деньги на его карту, и сколько из них согласилось – неизвестноФото: Иван ВИСЛОВ
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Введение безналичной оплаты проезда в казанских автобусах в теории должно было облегчить жить как пассажиров, которым больше не нужно было снимать деньги с банковской карты, так и кондукторов, которым не нужно считать сдачу. На практике же все оказалось совсем иначе.

Сначала кондукторы отказывались принимать банковские карты горожан, аргументируя это прихотями валидатора. После они начали делать самодельные билеты и продавать их, вызывая негодование пассажиров. Кроме того, человеческий фактор сыграл свою роль, когда с карт пассажиров вместо 27 рублей списали аж 279. Деньги пообещали всем вернуть, но радость казанцев от введения безналичной оплаты все равно стала тускнеть.

Очередную попытку заработать предпринял в пятницу, 12 июля, кондуктор автобуса №35а. Мужчина попросил пассажирку перевести 27 рублей на проезд непосредственно ему на карту. Об этом девушка сообщила «КП-Казань».

- Вам ведь не сложно, переведите мне на карту по номеру телефона те же 27 рублей, - попросил мужчина без капли стеснения.

Отказ он принял без скандала и протянул горожанке валидатор для оплаты.

Сколько еще пассажиров он попросил перевести деньги на его карту, и сколько из них согласилось – неизвестно. Также сложно сказать, сколько кондукторов используют эту схему, чтобы подзаработать.

Напомним, что не все кондукторы так спокойно реагируют на отказы и замечания пассажиров. Так, в Набережных Челнах кондуктор набросился на женщину, которая попросила его поменять ей рваный билет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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