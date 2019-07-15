В Набережных Челнах похоронили девушку, которую задушили в московском отеле

В воскресенье, 14 июля, в Набережных Челнах состоялись похороны задушенной в Москве стюардессы Альбины Мухаметзяновой.

- Спасибо огромное всем, кто помог собрать деньги, кто пришел проводить в последний путь. Спи спокойно, родная, - написал на своей соцстранице сестра погибшей Ландыш.

Напомним, тело 23-летней уроженки Татарстана было обнаружено в ванной одного из номеров отеля «Внуково Виладж» 10 июля. Труп нашла горничная. На место происшествия были оперативно вызваны сотрудники полиции. Они-то и заметили на шее мертвой девушки следы чьих-то пальцев и сделали вывод, что она была задушена.

Фото: instagram.com/albinchic1996

«У МЕНЯ ПРОСТО КРЫШУ СОРВАЛО»

В пятницу, 12 июля, на западе Москвы в районе станции метро «Университет» был задержан Никита Енин. Именно его и сотрудники отеля, и знакомые Альбины с первой минуты стали подозревать в убийстве стюардессы.

Увидев полицейских, молодой человек попытался напасть на них с ножом, но был обезврежен. После, правда, отрицать свою причастность к убийству молодой стюардессы он не стал и признался, мол, да, задушил, но не просто так, а из-за измен.

Фото: скриншот

Как оказалось, Альбину и Никиту, по словам последнего, связывали любовные отношения. И вот, после очередной ночи в отеле, парень решил посмотреть переписки своей избранницы и узнал, что она не была ему верна.

- Начал говорить типа: «Что это такое? Почему во время наших отношений у тебя кто-то еще был?» Ну и как-то ругань-ругань, а дальше она начала уже громче-громче говорить, и у меня просто крышу сорвало, - признался полицейским задержанный.

Девушку он задушил, а после отнес в ванну. Долгих два часа он сидел рядом с телом, а после покинул отель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720329" frameborder="0"></iframe> Задержанный в Москве по подозрению в убийстве девушки из Набережных Челнов напал на полицейских с ножом.

ПРОДАЛ КВАРТИРУ, ЧТОБЫ ВЫКУПИТЬ АЛЬБИНУ ИЗ СТРИПТИЗ-КЛУБА

О том, что в свободное от учебы на стюардессу время Альбина работала в стриптиз-клубе знали немногие. Однако именно там девушка познакомилась с Никитой. Тот влюбился в девушку.

Фото: instagram.com/albinchic1996

Дальнейшие отношения молодых людей развивались очень быстро. Енин очень ревновал свою Альбину и просил ее уйти из стриптиз-клуба. Однако она заявила, что для этого ее необходимо «выкупить» у заведения. По одной из версий, чтобы вызволить девушку Никита даже продал квартиру в Балашихе.

Фото: instagram.com/albinchic1996

ОН ДУШИЛ И РАНЬШЕ

Как оказалось, Никита и раньше позволял себе душить Альбину. Это случилось за несколько месяцев до трагедии. Тоже ссора, тоже крики, тоже удушение. Тогда он смог вовремя остановиться. Девушка же долгое время с ним не разговаривала, но после простила. Как оказалось, зря.

НЕ ПЕРВАЯ ТРАГЕДИЯ В СЕМЬЕ МУХАМЕТЗЯНОВЫХ

Известно, что в мае 2017 года у Альбины погиб младший брат. Мальчик прыгал через скамейку во дворе дома, неудачно упал и ударился головой об бетонную мусорку. Ему было 14 лет.

- Мой любимый Булатик, солнце мое, мой первый братишка, ты всегда останешься в моем сердце. Пусть земля тебе будет пухом! – написала тогда Альбина.

Сейчас уже сестра Ландыш пишет подобный пост.

- Почему? Альбина, Альбина, почему ты покинула нас?

Фото: instagram.com/albinchic1996