«Единая Россия» подвела итоги пятилетней работы в Госсовете Татарстана

Татарстанские единороссы в Госсовете Татарстана по итогам последней пятилетки в целом «поработали неплохо». Такую оценку на прошедшей пресс-конференции, посвященной итогам работы фракции партии в Госсовете V созыва, проделанной работе дал заместитель председателя парламента республики, руководитель фракции «Единая Россия» в ГС РТ Юрий Камалтынов.

- У меня как у руководителя фракции нет оснований краснеть за то, что было проделано. По крайней мере, в вопросах планирования и исполнения планов и решений, дисциплины и ответственности критиковать кого-то из моих коллег нет необходимости. Подводя итоги, пришли к выводу, что в целом фракция поработала неплохо, - сказал он.

Так, на протяжении пяти лет рассмотрено 599 законопроектов, 561 из которых стали законом; 130 из них носят базовый характер. Кроме того, депутаты разработали 30 законопроектов, которые направили на рассмотрение в Госдуму РФ.

В 2018 году принято решение о реализации 13 из 14 федеральных партийных проектов на территории республики. Помимо этого, в Татарстане запущено 6 региональных партийных проектов.

В уходящем созыве по инициативе фракции внедрен ряд новаций: заработала система регулярных отчетов о проделанной работе - о своей деятельности рассказывали председатели комитетов, руководители партийных проектов, депутаты федерального уровня, представители правительства.

За прошедший период фракция создала Республиканский координационный совет - объединение депутатов трех уровней: федерального, республиканского и муниципального. Это нововведение позволило сообща воплощать важные для республики решения.

Также в прошедшую пятилетку большое внимание уделялось работе с населением, и это направление в целом получило активное развитие. Так, в региональной общественной приемной «Единой России» прошло более 900 встреч и принято свыше 2,5 тысячи человек. Кроме того, в местных общественных приемных состоялось свыше 3200 встреч, на которые пришли более 12,5 тысячи человек.

Помимо этого, разработана система, которая поможет избирателям взаимодействовать с депутатами напрямую.

- Мы эту программу разработали - хорошая информационная платформа. Когда будет избран новый созыв, депутаты от нашей фракции будут работать в этой системе, - отметил Юрий Камалтынов. - Ставится задача сделать так, чтобы в нее попали и те депутаты-единороссы, которые будут избраны в муниципальных органах власти, чтобы эта система пронизывала все депутатские фракции «Единой России».

В целом положительно Юрий Камалтынов отметил и депутатскую «посещаемость», согласившись, что единичные нарушения в части дисциплины все же допускались.

- Были депутаты, с которыми приходилось беседовать по вопросам их работы в комитетах. Но все эти ситуации нашли решение. Так что кворум пленарных заседаний и комитетов никогда не был ниже 80%. В плане дисциплины, в вопросах исполнения плана мы сработали на результат, и вы его видите и в количестве принятых законов, и в параметрах бюджета республики, и в результатах реализованных республиканских программ, - сказал он.

Напомним, в 2014 году «Единая Россия» набрала 84,2% голосов и получила 82 из 100 мандатов в парламенте Татарстана. Тем самым фактически все решения прорабатывались именно единороссами.