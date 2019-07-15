«Ак Барс» провел первую открытую тренировку с новым главным тренером

15 июля «Ак Барс» провёл открытую тренировку.

Посмотреть на 20-минутную разминку в парке Горького пришли болельщики клуба. Всего в занятии участвовали около 30 хоккеистов.

Всего в занятии участвовали около 30 хоккеистов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Правда, болельщики не увидели Даниса Зарипова и Эмиля Гарипова. Нападающий и вратарь занимались по индивидуальной программе.

Данис Зарипов занимается по индивидуальной программе.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Они в команде, оба работают. Так что в Финляндии начнём все вместе, - рассказал Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также наставник казанцев перед открытой тренировкой рассказал о готовности команды к сезону.

− После отпуска у всех положительные эмоции, ребята хорошо отдохнули, команда в удовлетворительном состоянии. Сейчас знакомство с командой продолжается, у нас много новичков, как вы понимаете. Но есть старый костяк. Мы кого-то знали, кого-то узнаем, - отметил тренер.

Снимок на память.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Насколько вы довольны этим составом?

− Время покажет, игра покажет. Мы в целом удовлетворены – то, что мы хотели, мы получили, - ответил Дмитрий Квартальнов.

Болельщики пришли посмотреть на игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА

− Насколько селекция закончена?

− Она, наверное, никогда не закончится, тем более, в такой команде, как у нас. Она продолжается, мы на связи с нашим генеральным менеджером. Что будет интересное, мы, конечно, будем рассматривать, - сказал наставник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720288" frameborder="0"></iframe> «Ак Барс» провел первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера.Алина НИЗАМОВА

После разминки «Ак Барс» вместе с журналистами переместился на клубную базу, где прошел двусторонний матч.

После разминки прошел двусторонний матч.Фото: Алина НИЗАМОВА

Команду поделили на «Зелёных» и «Белых», играли два периода по 30 минут. Со счётом 4:0 победили «Зелёные».

Со счётом 4:0 победили «Зелёные».Фото: Алина НИЗАМОВА

– Отличные ощущения в «Ак Барсе»! Наконец-то русская речь в раздевалке. Соскучился по русскому юмору. Все на позитиве, все работают, — поделился впечатлениями после матча Игорь Ожиганов.

Игорь Ожиганов.Фото: Алина НИЗАМОВА

В прошлом сезоне он играл за «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

Также рад возвращению в «Ак Барс» Кирилл Петров, игравший за казанскую команду до 2015 года.

– Я постоянно бывал в Казани, даже когда играл в других командах. Семья и родственники рады и довольны. Я все эти сезоны, которые провел не здесь, давно хотел вернуться в «Ак Барс». Этой весной тренерский штаб сделал мне предложение, я хорошо знаю требования Дмитрия Квартальнова, - рассказал хоккеист.