«Ак Барс» провел первую открытую тренировку с новым главным тренером
15 июля «Ак Барс» провёл открытую тренировку.
Разминка.Фото: Алина НИЗАМОВА
Посмотреть на 20-минутную разминку в парке Горького пришли болельщики клуба. Всего в занятии участвовали около 30 хоккеистов.
Всего в занятии участвовали около 30 хоккеистов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Правда, болельщики не увидели Даниса Зарипова и Эмиля Гарипова. Нападающий и вратарь занимались по индивидуальной программе.
Данис Зарипов занимается по индивидуальной программе.Фото: Алина НИЗАМОВА
− Они в команде, оба работают. Так что в Финляндии начнём все вместе, - рассказал Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
Дмитрий Квартальнов.Фото: Алина НИЗАМОВА
Также наставник казанцев перед открытой тренировкой рассказал о готовности команды к сезону.
− После отпуска у всех положительные эмоции, ребята хорошо отдохнули, команда в удовлетворительном состоянии. Сейчас знакомство с командой продолжается, у нас много новичков, как вы понимаете. Но есть старый костяк. Мы кого-то знали, кого-то узнаем, - отметил тренер.
Снимок на память.Фото: Алина НИЗАМОВА
− Насколько вы довольны этим составом?
− Время покажет, игра покажет. Мы в целом удовлетворены – то, что мы хотели, мы получили, - ответил Дмитрий Квартальнов.
Болельщики пришли посмотреть на игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА
− Насколько селекция закончена?
− Она, наверное, никогда не закончится, тем более, в такой команде, как у нас. Она продолжается, мы на связи с нашим генеральным менеджером. Что будет интересное, мы, конечно, будем рассматривать, - сказал наставник.
«Ак Барс» провел первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера.Алина НИЗАМОВА
После разминки «Ак Барс» вместе с журналистами переместился на клубную базу, где прошел двусторонний матч.
После разминки прошел двусторонний матч.Фото: Алина НИЗАМОВА
Команду поделили на «Зелёных» и «Белых», играли два периода по 30 минут. Со счётом 4:0 победили «Зелёные».
Со счётом 4:0 победили «Зелёные».Фото: Алина НИЗАМОВА
– Отличные ощущения в «Ак Барсе»! Наконец-то русская речь в раздевалке. Соскучился по русскому юмору. Все на позитиве, все работают, — поделился впечатлениями после матча Игорь Ожиганов.
Игорь Ожиганов.Фото: Алина НИЗАМОВА
В прошлом сезоне он играл за «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.
Также рад возвращению в «Ак Барс» Кирилл Петров, игравший за казанскую команду до 2015 года.
– Я постоянно бывал в Казани, даже когда играл в других командах. Семья и родственники рады и довольны. Я все эти сезоны, которые провел не здесь, давно хотел вернуться в «Ак Барс». Этой весной тренерский штаб сделал мне предложение, я хорошо знаю требования Дмитрия Квартальнова, - рассказал хоккеист.
Кирилл Петров.Фото: Алина НИЗАМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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