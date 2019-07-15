"Скоро туалетную бумагу будут раздавать": в Казани кондуктор автобуса вместо билета выдала пассажиру пустой лист

Споры между кондукторами и пассажирами общественного транспорта в Казани не прекращаются. Очередная конфликтная ситуация произошла в воскресенье в автобусе №35а. Кондуктор выдала пассажиру вместо билета пустой лист бумаги.

- Добрый день! Сегодня в 13:03 ехали в автобусе 35А и кондуктор выдала нами вот такой билет и сказала, что нет соединения с интернетом, - написала жительница Казани в соцсетях, выложив фотографию того самого "чистого" билета.

В комментариях под сообщением казанцы сразу начали обсуждение данной ситуации. Одни удивлялись кондукторам, а точнее, их умению придумывать все новые и новые варианты, как подзаработать:

"Это нано-технологии, не понимаешь ты ничего, только под ультрафиолетом все видно будет, невидимые чернила, все дела"

"Там не может краска кончится) там бумага специальная и на ней набивается текст"

"Завтра прикажу всем кассирам нажимать просто на вывод бумажки. Без пробития чека. Не ну а чё? Связи с интернетом нет"

"Скоро туалетную бумагу будут раздавать, а что? она дешевле, да и в хозяйстве пригодится".

Были и те кто начал заступаться за кондуктора. В частности, отмечалась и низкая зарплата:

"Бедные кондукторы работают за грошевую зп, а бабы с птичьими когтями на них еще и жалуются"

"Угомонитесь уже со своими билетами, кондукторы зарабатывают кутарки, ещё вы же их сдаете. Какая вас разница куда она денет 27 рублей? Вы все равно их заплатите. А если вас жаба душит, устраивайтесь на данную должность. Люди хуже зверей стали".

К слову, в последнее время тема кондукторов действительно одна из самых обсуждаемых в Казани. Так, жители столицы Татарстана жаловались, что им выдают рваные или поддельные билеты, а также просят не оплачивать картой, а переводить деньги на личный счет кондуктора.