2019-07-11T23:25:16+03:00
Общество

"Если сильно приперло иди в морг через дорогу!": в Набережных Челнах беременную девушку отказались пускать в туалет

Теперь муж обиженной женщины намерен подать жалобу на судебных приставов
Владимир КРУПСКИЙ
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Горожане встали на защиту девушки.Горожане встали на защиту девушки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С неприятной ситуацией столкнулась семейная пара из Набережных Челнов. Отправившись на прием к судебным приставам, они не только были вынуждены сидеть в ожидании окончания обеда, но и столкнулись с отсутствием туалета для посетителей.

- На зябе, где сидят судебные приставы, пришли с женой, которая в положении! Посидели полчаса, попали на перерыв! Жена захотела в туалет я обратился с вопросом, где у вас туалет, мне ответили, у нас его Нет! Я думал шутят! Зашел в приемную, и тут меня просто как будто молния ударила! Когда я вежливо спросил про туалет, мне в грубой форме ответили, что его Нет! Я говорю, как так, мне что, в кусты бежать! Она говорит, иди куда хочешь! Тут вышла тучная женщина и с ухмылкой говорит, если сильно приперло иди в морг через дорогу! Это что, я должен туда вести беременную жену при условии, что моя очередь не сохранится! Подскажите куда писать жалобу! - написал житель татарстанского автограда в соцсетях.

Пользователей интернета возмутила данная ситуация. По их мнению, туалет должен быть в каждом общественном месте. Даже если санузел сть только для персонала, то уж беременную девушку они должны были пустить.

"В любом общественном месте должен быть туалет для посетителей".

"Они что, не понимают, что беременным терпеть нельзя? Это как называется? Тем более в морг отправили, это вообще адекватно?".

"У них есть туалет. На первом. При входе. Я попросил меня тоже не пустили. Я позвонил в Казань старшим. Им взбучку сделали. Впустили".

Впрочем, были и те, кто посчитал, что не прав сам автор сообщения. Дескать, зачем в такие заведения ходить с беременной женой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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