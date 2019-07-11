"Еще один хам на рабочем месте": в Набережных Челнах водитель маршрутки чуть не порезал пенсионерку транспортной картой

Очередной инцидент произошел в общественном транспорте Набережных Челнов. На сей раз в центре внимания оказались водитель и пассажирка 13-й маршрутки. По словам женщины, она хотела оплатить проезд транспортной картой. Водитель был этому не очень рад и повел себя грубо, чуть не поранив пенсионерку.

- Водитель выхватил транспортную карту, потом так сунул её в руку, чуть не порезал футляром. Вот вам ещё один хам на рабочем месте, который не однозначно относится к пенсионерам, - написала пассажирка в соцсетях.

Естественно, что пенсионерка попросила применить меры к водителю. Впрочем, она не уверена, что его хоть как-то накажут.

- Снова погрозите пальцем и мер никаких не примите? Научите водителей правильно себя вести. Пенсию они нам не зарабатывали, пусть себя так ведут со своими близкими, - заявила женщина.

Естественно, что пользователи соцсетей в комментариях под сообщением пенсионерки в соцсетях принялись обсуждать поведение водителя. При этом, не сильно-то выбирали выражения:

"Они ведут себя так, будто у самих родителей пенсионеров нет. Моральные уроды одним словом".

"Неужели эти водители не думают что они тоже станут такими же пенсионерами, и что к нам тоже будут относиться так же".

Впрочем, были и те, кто встал на сторону водителя. Одним из них оказался пассажир данной маршрутки. По его словам, никакой грубости со стороны водителя не было.

- Так получилось - я оказался в салоне данного микроавтобуса, возможно пенсионерка очень плохо отличает газель от форд транзита, но данный микроавтобус был именно - форд транзит, и я ехал в салоне на боковом сидении с которого я видел как она передала и как водитель взял карту, никакой грубости не было. Водителю лет 40 на вид, он даже рот не открыл в адрес данной пенсионерки, она должна вежливо ее передавать и вежливо ее забирать, - написал другой пассажир.

С конфликтной ситуацией ознакомились и в мэрии Набережных Челнов. Пенсионерке сообщили, что ее жалоба отправлена директору транспортной фирмы:

"Уважаемая Татьяна! Ваше сообщение передали директору ООО "Пассажирские перевозки" Николаю Ивановичу Тятюшкину. Будут выяснять, почему так произошло. Также сообщаем, что заявки по качеству обслуживания маршрутов данного предприятия принимаются по телефону 76-05-26 (Галина Петровна). Ни в коей мере не претендуем на то, чтобы быть менторами, но напоминаем, что культура обслуживания зависит и от водителя, и от пассажира"