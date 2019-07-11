2019-07-11T13:54:12+03:00
Общество

"Еще один хам на рабочем месте": в Набережных Челнах водитель маршрутки чуть не порезал пенсионерку транспортной картой

По словам пассажирки, шофер повел себя очень грубо
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
По словам одного из пассажиров маршрутки, водитель никому не грубил.По словам одного из пассажиров маршрутки, водитель никому не грубил.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Очередной инцидент произошел в общественном транспорте Набережных Челнов. На сей раз в центре внимания оказались водитель и пассажирка 13-й маршрутки. По словам женщины, она хотела оплатить проезд транспортной картой. Водитель был этому не очень рад и повел себя грубо, чуть не поранив пенсионерку.

- Водитель выхватил транспортную карту, потом так сунул её в руку, чуть не порезал футляром. Вот вам ещё один хам на рабочем месте, который не однозначно относится к пенсионерам, - написала пассажирка в соцсетях.

Естественно, что пенсионерка попросила применить меры к водителю. Впрочем, она не уверена, что его хоть как-то накажут.

- Снова погрозите пальцем и мер никаких не примите? Научите водителей правильно себя вести. Пенсию они нам не зарабатывали, пусть себя так ведут со своими близкими, - заявила женщина.

Естественно, что пользователи соцсетей в комментариях под сообщением пенсионерки в соцсетях принялись обсуждать поведение водителя. При этом, не сильно-то выбирали выражения:

"Они ведут себя так, будто у самих родителей пенсионеров нет. Моральные уроды одним словом".

"Неужели эти водители не думают что они тоже станут такими же пенсионерами, и что к нам тоже будут относиться так же".

Впрочем, были и те, кто встал на сторону водителя. Одним из них оказался пассажир данной маршрутки. По его словам, никакой грубости со стороны водителя не было.

- Так получилось - я оказался в салоне данного микроавтобуса, возможно пенсионерка очень плохо отличает газель от форд транзита, но данный микроавтобус был именно - форд транзит, и я ехал в салоне на боковом сидении с которого я видел как она передала и как водитель взял карту, никакой грубости не было. Водителю лет 40 на вид, он даже рот не открыл в адрес данной пенсионерки, она должна вежливо ее передавать и вежливо ее забирать, - написал другой пассажир.

С конфликтной ситуацией ознакомились и в мэрии Набережных Челнов. Пенсионерке сообщили, что ее жалоба отправлена директору транспортной фирмы:

"Уважаемая Татьяна! Ваше сообщение передали директору ООО "Пассажирские перевозки" Николаю Ивановичу Тятюшкину. Будут выяснять, почему так произошло. Также сообщаем, что заявки по качеству обслуживания маршрутов данного предприятия принимаются по телефону 76-05-26 (Галина Петровна). Ни в коей мере не претендуем на то, чтобы быть менторами, но напоминаем, что культура обслуживания зависит и от водителя, и от пассажира"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Мы берём без прописки, но нужно сделать добровольное пожертвование": жительницу Набережных Челнов шокировали расценки в местной школе
Женщина пыталась устроить в учебное заведение своего ребенка, который не проживает в районе школы, но узнала, что эта услуга платная
Студентку сажают на 8 лет за торговлю наркотиками, хотя ее дважды оправдали присяжные
Елизавета Кенешова уверяет, что ее подставила подруга, которая попросила забрать в службе доставки косметику. Но в итоге девушка получила гораздо больший срок, чем ее знакомая, признавшаяся во всем
Новости 24
Ковры, холщевые сумки, чай и раф по-татарски: чем встретит столица Татарстана участников WorldSkills Kazan 2019
«В центре города…»: 33 мобильных телефона обернулись для подростка судом
На выборах Госсовета Татарстана не будет видеокамер
«Рубин» представил три новых комплекта формы на предстоящий сезон
В Казани за продажу дипломов экс-проректор института приговорили к 3,5 годам колонии
Мирэль, Иван, Ильназар и Тамерлан: в Казани составлен рейтинг редких имен прошлой недели
Курбан-байрам-2019 в Казани: где можно сделать жертвоприношения
12 июля в пяти районах Казани ряд домов оставят без света
«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень
Бычок смоляной бочок по-татарстански: чтобы вытащить теленка из битумной лужи пришлось вызывать спасателей
Депутаты Госсовета Татарстана против проведения референдума по строительству МСЗ
Врио главы Минприроды Чувашии задержан из-за вырубки ценных деревьев на 22 миллиона рублей
Под Казанью четыре дома ЖК «Яшьлек», около которых дольщики живут в палатках, сдадут до конца 2019 года
Гипермаркет «Лента» объявил «клевые» дни в честь Дня рыбака
Генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган заявил о своем уходе
С 26 по 28 июля в Казани из-за чемпионата Европы по триатлону перекроют улицы
В Нижнекамске из-за горящего матраса пятиэтажке эвакуировались 14 человек
В Волжске провалившийся канализационный коллектор починят за 16,7 миллиона рублей
В Чувашии должница сменила фамилию и отчество, чтобы скрыться от приставов
Госпиталь для ветеранов войны в Набережных Челнах победил в конкурсе «Лучшие товары и услуги Татарстана»
30 миллионов рублей получат три района Татарстана для модернизации кинозалов
В Набережных Челнах дальнобойщика насмерть сбила легковушка: от удара мужчину подбросило в воздух
Инвентарь предоставят: 20 июля казанцев приглашают на уборку берега озера Лесного
В Альметьевске из горящего дома пожарные эвакуировали 6 человек
13 июля в центре Казани на улице Баумана на стенах устроят танцы
В Чебоксарах экс-гендиректор и прораб ответят в суде за гибель водителя КАМАЗа в старом бомбоубежище
В Марий Эл приставы арестовали у должника-таксиста машину, просто заказав поездку
Уха, устрицы и расстегаи: 14 июля в Казани шеф-повара ресторанов проведут большой рыбный пикник