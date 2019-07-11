2019-07-11T17:46:47+03:00
Происшествия

«Поехала покорять столицу»: уроженку Набережных Челнов нашли задушенной в московском отеле

Ее семья просит всех неравнодушных земляков помочь им с похоронами [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром в среду, 10 июля, в ванной одного из номеров московского отеля «Внуково-Вилладж» было обнаружено тело девушки. Ей оказалась 23-летняя постоялица, уроженка Набережных Челнов Альбина Мухаметзянова.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Труп нашла горничная. На место происшествия были оперативно вызваны сотрудники полиции. Они, в свою очередь, заметили на шее мертвой девушки следы чьих-то пальцев и сделали вывод, что она была задушена. Первым под подозрение попал молодой человек, с которым Альбина и сняла номер в отеле. Его же подозревают и знакомые девушки. О парне они, правда, совсем ничего не знают - только факт его существования.

Как удалось выяснить «КП-Казань», Альбина переехала в Москву три месяца назад и только недавно начала работать стюардессой.

- Год назад она закончила университет и дала себе отдохнуть. А этой весной поехала, так сказать, покорять столицу, - рассказал на правах анонимности «КП-Казань» знакомый девушки.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Сейчас семья девушки просит всех неравнодушных помочь им с похоронами. Известно, что у Альбины остался малолетний брат.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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