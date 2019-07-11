«Я не ношу короткие юбки и не целуюсь на людях»: девушка из Татарстана переехала в Египет и ведет блог о жизни в этой стране

«Мой египетский сериал», «Не только про пирамиды и все включено» - именно так позиционирует свой блог 30-летняя Альбина Ишмеева. Около десяти лет назад она переехала из Набережных Челнов сначала в Хургаду, а после в Александрию. За это время она успела выйти замуж за мужчину, которого полюбила с первого взгляда, и родить дочь, которую самостоятельно учит говорить на русском языке. За жизнью Альбины в Instagram следят более 53 тысяч человек.

Фото: www.instagram.com/alba_abdelalim/

«Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО ВЫЙДУ ЗАМУЖ ЗА АРАБСКОГО МУЖЧИНУ»

Переехать в Египет Альбина мечтала еще до того момента, когда познакомилась с Саидом. Даже наоборот, именно ее желание переехать в жаркую страну помогло им с мужем встретиться.

Девушка искала работу в Хургаде. Однажды ей по видеосвязи позвонил один из потенциальных работодателей. Рядом с ним сидел молодой и симпатичный парень – племянник. Тогда Альбина и подумать не могла, кем станет для нее этот юноша, который, как оказалось позже, сразу ее приметил.

Приехав в Хургаду, 21-летняя Альбина встретилась с Саидом и влюбилась в него с первого взгляда. Молодым людям не мешал даже тот факт, что она не говорила на английском или арабском, а он – на русском. Спустя два месяца после знакомства Саид сделал своей возлюбленной предложение. Вот только она ответила ему просьбой подождать.

- Он даже не был знаком с моими родителями и я с его. Через 3 месяца я улетела в Россию, и через 2 месяца он прилетел и попросил руки у моего папы. Потом мы поехали в египетскую глубинку и все понеслось. Все как-то очень быстро. Любовь и все дела, - рассказывает Альбина.

Фото: www.instagram.com/alba_abdelalim/

На свадьбу Саид, правда, опоздал, потому что был в салоне красоты и делал маски для лица. Альбина признается, что для египтян это совершенно нормально.

- Согласитесь, часто так бывает, что судьба сталкивает совершенно не похожих друг на друга людей, иногда даже с разными вероисповеданием, обычаями, традициями. Так случилось и у меня. Честное слово, я никогда не думала, что выйду замуж заарабского мужчину, - признается женщина.

«МЕНЯ ДИКО ВСЕ РАЗДРАЖАЛО»

С многочисленными родственниками мужа у челнинки нет никаких разногласий, все подстроились друг к другу. Бывают, конечно, обоюдные непонимания из-за особенностей менталитета и сейчас, но они быстро решаются.

Дочь Амину уже 25-летняя Альбина решила рожать в Набережных Челнах. К Саиду в Египет они вернулись, когда девочке исполнилось 5 месяцев.

- Честно я месяц, наверное, ревела и меня дико все раздражало в Египте. Меня очень напрягало, что все прохожие люди могли просто подойти к коляске и забросить свои грязные руки на моего ребенка: потеребить за щеки и возможно еще чмокнуть почти в губы. Потом это прошло, и я просто приняла это все, - пишет в своем блоге Альбина.

РЕБЕНОК-БИЛИНГВ

Дочь Альбина учит русскому языку самостоятельно. Саид разговаривает с Аминой на арабском. Кроме того, девочка знает и английский язык.

- Он [Саид] любит дочь очень сильно. Иногда мне кажется, что его любовь больше, чем моя. И да, бывают такие моменты, что я даже ревную. Ну, это так уж ненадолго. Это чувство быстро уходит, и я просто радуюсь тому, что он очень сильно любить нашу дочку, - признается Альбина.

Фото: www.instagram.com/alba_abdelalim/

Альбину и 5-летнюю Амину часто зовут на съемки для различных реклам, но они не соглашаются – Саид против.

- В особенности, он никак не хочет, чтобы Амину снимали люди. Только недавно он стал верить в сглаз и также говорить, чтобы тут (в Instagram – Ред.) не выкладывала наши фотографии. Раньше он сам выкладывал Амину, но сейчас удалил. Только оставил нас у себя на заставке на телефоне, - рассказывает женщина.

Альбина с Саидом хотят родить еще одного ребенка, но не сейчас.

«Я НЕ МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ КОРОТКИЕ ЮБОЧКИ»

Несмотря на то, что муж и его родные не навязывали Альбине их традиции, женщина старается соответствовать той стране, в которой живет. В хиджабе она ходит не всегда, чаще всего лишь в египетских глубинках.

- Когда я только начала приезжать в египетскую глубинку, я не надевала хиджаб. И после 3-ех дней пребывания в деревне нас пригласили на свадьбу. Муж ни на минутку тогда от меня не отходил. И тут его позвали, и он отошел буквально на 10 минут. На меня набросились две женщины и начали надевать на меня платок. Я тогда еще не понимала арабский вообще. Они что-то кричали и были очень агрессивные. Мне стало страшно. И, слава Богу, подбежал мой муж и буквально выхватил меня из рук этих женщин. После этого я решила, что буду надевать хиджаб в египетской глубинке, - рассказывает Альбина.

Рамадан Альбина также не держит – ей физически очень сложно. Ежегодно в это время они с дочерью стараются уезжать в Россию.

Фото: www.instagram.com/alba_abdelalim/

В Александрии женщина не может позволить себе носить короткие юбки, но в туристической зоне спокойно ходит даже в шортах.

- В Египте очень часто я встречаю девушек, которые одеваются в никаб (закрытый женский наряд с прорезью для глаз) и, не потому, что они приняли ислам, а потому, что им так удобно, - рассказывает блогер.

Еще Саид не целует Альбину при людях. Это не принято в арабских странах.

«ДО ПОЯВЛЕНИЯ МЕНЯ В ЕГО ЖИЗНИ, ОН НИКОГДА НЕ НОСИЛ ШАПОК»

- До появления меня в его жизни, он никогда не носил шапок, никогда не кушал пирожков с капустой и вкусных наших татарских треугольников. Он никогда не видел снег и не говорил на русском языке. До появления его в моей жизни, я никогда так не мерзла в Египте, как мерзну сейчас. Я никогда не пробовала бычьи яйца, фуль и кешку. Я никогда не видела, чтобы бараны, курица и утки жили на крыше каждого дома в деревне. Я никогда не говорила на арабском языке. Сейчас мы попробовали все, - пишет Альбина в своем блоге, заставляя людей улыбаться.