Распечатанный на принтере и неправильно разрезанный: в Казани кондуктор автобуса продавала самодельные билеты

Накануне кондуктор казанского автобуса маршрута №6 продавала пассажирам самодельные билеты - распечатанные на обычном принтере. Об этом в соцсетях написал один из горожан. К своему сообщению автор приложил и фотографию выданного им в автобусе псевдобилета.

- Вчера в 11.02 кондуктор 6-го автобуса выдала мне чумарной билет, да еще и не просто продублированный как делают во многих других автобусах Казани, а распечатанный на А4 и разрезанный по форме билета.

После, согласно сообщению горожанина, кондуктор выдала еще 10-15 таких билетов, которые без стеснения просто доставала из кармана.

Номер автобуса пассажир не запомнил.

- Кондукторы и водители казанских автобусов очень сильно оборзели и думают, что они самые умные. В наглую уже обманывают людей, - теперь лишь негодует мужчина.

Интернет-пользователи, правда, не поддержали возмущенного пассажира. Они отметили, что подобный шаг – не обман, а попытка выжить:.

"Не людей обманывают уж...стараются выживать"

"Да какая вам разница, у них зарплата копейки, че вы постоянно ноете по этому поводу"

"Мне кажется пассажиры немного приоборзели. Вам какая разница, какую бумажку вам дают? Везут за ту же сумму вашу попу куда надо! Ходите пешком тогда или купите себе велосипед"

"Люди какие стали, лишь бы нажаловаться , чтобы кому-то плохо сделать"

"Тебе бумажка нужна? Ты оплачиваешь проезд, а не бумажку покупаешь"

"Кондуктора молодцы крутятся как могут"

Напомним, ранее пассажиры одного из казанских трамваев также в соцсетях пожаловались на то, что с их банковских карт за проезд сняли по 279 рублей вместо положенных 27.

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