Накануне Летнего кампуса перед студентами РАНХиГС выступили Владимир Мау, Игорь Шувалов, Сергей Горьков

Накануне Международного летнего кампуса РАНХиГС перед студентами Президентской академии и участниками кампуса во время торжественной церемонии вручения красных дипломов выступил ректор РАНХиГС Владимир Мау, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов и генеральный директор – председатель правления акционерного общества «Росгеология» Сергей Горьков.

С выпуском из Академии ребят также поздравили помощник Президента Российской Федерации, начальник Управления Президента по вопросам государственной службы и кадров Антон Фёдоров, директор Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации Андрей Сороко, председатель наблюдательного совета Группы компаний «АКИГ» Виктор Толмачев и генеральный директор компании «Cotton Way» Александр Уткин.

Торжественная церемония собрала более чем 530 выпускников из Московского кампуса РАНХиГС и филиалов со всей страны, окончившим Президентскую академию на отлично.

- Честно говоря, я вам завидую, - признался во время церемонии Сергей Горьков. - Потому что у вас сейчас прекрасное время – вы закончили вуз, вас ничего не отягощает и у вас все еще впереди.

Он пожелал выпускникам найти себя «впереди» и никогда не сдаваться.

В своем обращении к выпускникам Академии Игорь Шувалов призвал всех студентов и выпускников опираться на опыт Владимира Мау – известного экономиста, непременно читать его работы по истории экономики. Спикер также обратил внимание собравшихся на важность уважения и изучения истории, а также подчеркнул значимость любви к своей работе. В свою очередь Андрей Сороко пожелал выпускникам успехов и удачи в жизни, отметив, что все зависит от них самих.

Сегодня в Москву прибывают участники Летнего кампуса РАНХиГС, которые позже централизованно отправятся в Казань, где и пройдет Кампус VIII Летний кампус Президентской академии продлится две недели – с 11 по 24 июля и пройдет на территории Иннополиса Республики Татарстан. Ежегодно участниками Кампуса являются студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения разрабатывать и внедрять стратегический подход к принятию решений.

СПРАВКА

Международный летний кампус Президентской академии – ежегодный образовательный проект для лучших студентов российских и зарубежных вузов. Учебная программа Кампуса состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. На летнем кампусе РАНХиГС по традиции выступят ректор Президентской академии Владимир Мау, ведущие российские и зарубежные ученые, российские и иностранные бизнесмены, высокопоставленные чиновники и госслужащие.

Организаторы кампуса – Президентская академия, Республика Татарстан, Ассоциация инновационных регионов России. Генеральный партнер – Сoca-Cola. Партнер – Группа компаний АКИГ.