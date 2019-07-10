2019-07-10T12:47:40+03:00
Общество

Казанцы оценили понедельники с Tele2

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Tele2 подвела итоги программы «Понедельники Tele2», реализованной для клиентов компании в Татарстане. В рамках акции оператор выдал более 8 тысяч уникальных промокодов, по которым каждый первый день недели абоненты могли получить бесплатный кофе или второй билет в кино.

Tele2 в Татарстане реализовала программу «Понедельники Tele2», в рамках которой каждый абонент оператора мог получить в первый будний день недели особые привилегии. В сети кофеен «Шоколадница» клиенты Tele2 получали бесплатную чашку кофе, а в сети кинотеатров «Киномакс» можно было получить второй билет на сеанс в подарок при покупке двух билетов на сайте или в мобильном приложении «Киномакс». Акция действовала с 15 мая по 24 июня включительно.

По итогам акции за шесть недель оператор выдал 8200 уникальных промокодов для получения понедельничных бонусов. Наибольшую активность пользователей оператор зафиксировал в одной из трех кофеен «Шоколадница», участвующих в программе – на ул. Петербургская, д.1 (ТЦ «Кольцо») – за время действия акции абоненты Tele2 выпили здесь почти 1 000 чашек бодрящего напитка.

Акция «Понедельники Tele2» реализована в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Клиенты компании могут покупать товары или пользоваться услугами выгоднее благодаря специальным условиям от многочисленных партнеров, возвращать деньги за покупки на счет мобильного телефона, а также посещать закрытые кинопоказы и другие мероприятия. Чтобы воспользоваться предложением оператора, нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора или в приложении «Мой Tele2», выбрать интересующий бонус и кликнуть на кнопку «Активировать». После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, по которому можно воспользоваться предложениями Tele2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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