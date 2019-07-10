«Могу дрова привезти или полторашку бензина»: ульяновцы смеялись и фотографировались на фоне горящего здания местного правительства

Во вторник, 9 июля, в 21.35 дым над крышей здания правительства Ульяновской области на Соборной площади заметили прохожие. Пожарным позвонили, но там ответили, что уже все знают и на место спешат их расчеты. Тем временем по соцсетям города разлетелась весть: горит здание правительства Ульяновской области! Те, кто жил рядом или прогуливался по центру города, поспешил на место ЧП.

По официальным данным, о возгорании стало известно благодаря противопожарной системе.Фото: соцсети

Пока пожарные тушили крышу и чердак административного здания с 16-тью колоннами на фасаде постройки 1956 года, зеваки громко обсуждали пожар. Кто-то делал селфи на фоне этого пожара, кто-то создавал постановочные кадры.

Очевидцы устроили на фоне пожара фотосессию.Фото: соцсети

Тем временем в соцсетях появились десятки комментариев. Среди них практически не было тех, где выражались бы сочувствия чиновником. Напротив, со всех сторон понеслись обещания подвести дров или «полторашку» бензина, чтобы огонь горел ярче.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/719416" frameborder="0"></iframe> Загорелось здание правительства Ульяновской области.соцсети

В городском паблике интернет-пользователь Марина Рубитель восклицает: «За что же народ народных избранников так не любит?»

На что ей там же и ответили: «За то, что народный избранник разлюбил народ!!!».

Тем временем после того, как с огнем справились, провели проверку здания, а наутро все чиновники уже заняли свои рабочие места в изрядно подмокших в результате тушения кабинетах.

В итоге председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин официально прокомментировал ночное ЧП:

«О пожаре, который начался в 21.35, известила противопожарная система, которую ремонтировали в 2018 году. Все служащие и технический персонал был эвакуирован, никто не пострадал. Сам пожар, включая скрытые очаги возгорания, был полностью потушен к 22.27»

В эту среду все министерства и ведомства работают в штатном порядке без каких-либо ограничений. Пострадавших нет.

- В настоящее время специалисты проводят оценку ситуации – повреждено около 30 квадратных метров кровли, незначительному ущербу подверглись несколько кабинетов на 4 этаже и колонный зал, - также сообщил Смекалин. - В ближайшее время станут известны результаты работы лаборатории МЧС и сотрудников УВД, которые проводят расследование о причинах возгорания. Но уже сейчас можно говорить о технических причинах, внешнее воздействие не зафиксировано.

Тем временем кто-то в соцсетях попытался организовать сбор денег на восстановление дома правительства Ульяновской области, но эту инициативу тут же затушили гневные комментарии от пользователей соцсетей.