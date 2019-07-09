"Может еще трусы по просьбе носить?": Житель Казани заявил, что девушки должны носить платья с открытой спиной только по просьбе мужа - женщины не согласны

Девушки из Казани ополчились против местного жителя, который, по их мнению, принижает права женщин. Все началось с, казалось бы, совсем безобидного поста, где мужчина спрашивал, должна ли женщина носить определенные наряды по просьбе своего избранника.

- Девушки скажите, вы бы носили платье или одежду с открытой спиной по просьбе парня или мужа, и почему? - написал житель Казани в одной из популярных татарстанских групп в соцсетях.

Однако ответы на пост оказались не просто негативными. Девушки увидели в вопросе мужчины намек на принижение их прав. Достаточно всего-то почитать комментарии к данному сообщению.

"Может еще трусы по просьбе носить?"

"А чего плохого? По моему это нормально, и даже красиво хотя бы сзади".

"В Анапе ещё не так ходят. В купальниках даже в магазин заходят и не чего нормально люди загорают. И тут спина будет хорошо загорать".

"Что значит "по просьбе"? человек носит то, что ему нравится и в чём ему комфортно. Если стараться его менять и просить носить что-то ему неприятное - зачем такие отношения?".

В разговор вмешались и мужчины, которые встали на сторону девушек. По их словам, в нарядах с открытой спиной нет ничего плохого. Более того, они позволяют своим избранницам носить и более откровенные платья и костюмы.