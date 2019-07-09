"Я такой пошлятины никогда не видела!": пародия на хит "Малай на белом барсе" возмутила своей откровенностью

Татарстанская певица Лэйна на прошлой неделе стала знаменитой не только в республике, но и за ее пределами. Все благодаря клипу "Малай на белом барсе", который опубликовали в интернете. Песня сразу же стала хитом. Количество просмотров идет на миллионы, а музыка уже звучит из салонов машин и открытых окон квартир.

Естественно, что сразу же посыпались попытки повторить успех Лэйны. Исполнители и блогеры со всей страны начали записывать свои пародии на "Малая на белом барсе". Многие ремейки никак не задевали 19-летнюю девушку. Пока свою пародию не выпустила группа "Хитобои". Тут уже Лэйна не выдержала и выложила в инстаграме гневный пост.

- Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. Я посмотрела версию «пародию» (если ее вообще можно так назвать!) от Хитобоев на Малай на белом Барсе и у меня сердце замерло. Мой Татарстан прекрасен, а это мерзость! Я люблю свою Республику и максимально хотела показать свою любовь к родине, к татарским корням, к нашему народу и мы старались показать все с позитивной стороны, что я считаю у нас получилось. Но тут, появилась их бесстыдная пародия, что просто оскорбляет Татарстан и лично меня. Какой смысл хотели заложить в этой пошлости? Оскорбляют только меня или в принципе девушек из нашей замечательной Республики? Мне с утра звонят все друзья, возмущаются этим и говорят, что это очень низко с их стороны! Моя команда усиленно меня успокаивает и говорит, что бывают «вот такие люди», но при этом сами находятся в шоке от такой пародии. Хотели хайпа поймать? Поймали? Как после этого люди будут к вам относиться? Это мерзко, подло и ужасно не красиво. Позор вам! - написала Лэйна.

Мнение 19-летней певицы разделили многие татарстанцы. Действительно, посмотрев клип "Хитобоев", сразу бросается в глаза слишком уж откровенный характер многих сцен. Впрочем, "Хитобои" предупредили в начале клипа, что сцены будут 18+.

- Не рекомендуется людям с неустойчивой психикой и розовыми волосами, возможны сцены откровенной любви к Родине - предупредили авторы клипа.

Главная героиня клипа - розововолосая девушка, скажем так, с низкой социальной ответственностью. Девушка стоит на трассе, предлагает дальнобойщикам свои услуги прямо в салоне "КАМАЗа", позирует на диване в компании нескольких темнокожих мужчин, фотографирует себя под юбкой со словами: "Ж... устала, хочу на коня". Также в кадре появляется презерватив и несколько явных намеков на интим. Больше же всего татарстанцам не понравился кадр, где девушка вытирает свое лицо подаренной темнокожим товарищем сторублевой купюрой:

"Что за ужас! Это же тонкий намек на то, что все девушки в Татарстане вот на такое готовы!"

"Все, теперь темнокожие туристы начнут приезжать в Татарстан в поисках рыжеволосых любительниц ездить на КАМАЗах"

"Испортили песню, клип полный отстой. Как им в головку пришло такое снять?"

"Это не клип, а полный конец! Я такой пошлятины никогда не видела!"

Отметим, что в комментариях на странице Лэйны ее попытались успокоить. В частности, призывали не реагировать так на пародии. Что касается "Хитобоев", то руководитель их группы в интервью одному из татарстанских СМИ сказал, что не жалеет о публикации клипа. По его словам это шутка и не более того.