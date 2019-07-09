2019-07-09T14:14:24+03:00
Общество

В Татарстане пасечники могут собрать меньше меда из-за массовой гибели пчел

Взлетят ли в связи с этим цены пока неизвестно
Алина ГАБДУЛИНА
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Похожая ситуация сложилась и в Марий ЭлПохожая ситуация сложилась и в Марий ЭлФото: Олег УКЛАДОВ
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В 2019 году дефицита меда в Татарстане не ожидается, но его производство может сократиться. Причина этого – гибель порядка 3 тысяч пчелиных семей. Если в прошлом году республика получила около 7 тысяч тонн меда, то в этом году эта цифра может снизится на тонну, сообщает «Интерфaкс». Взлетят ли в связи с этим цены пока неизвестно.

Гибель насекомых стала поводом для совещания в министерстве сельского хозяйства Татарстана. В ходе которого глава ведомства Марат Ахметов обратился к главам районов с требованием навести порядок с обработкой посевов химикатами и защитить пчел от пестицидов.

К слову, похожая ситуация с массовой гибелью пчел сложилась и в некоторых районах Марий Эл. Жалобы пасечников там стали поступать с конца июня. По мнению специалистов Минсельхоза России, там вымирание пчелосемей также может быть связано с нарушением требований при применении химикатов во время обработки посевов.

- Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, - сообщает пресс-служба ведомства.

Органы управления агропромышленными комплексами регионов уже получили рекомендации по принятию соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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