Сериал по-круче "Санта-Барбары": Как "Рубин" увел игрока из-под носа "Зенита", а спустя неделю отпустил в Питер

Казанский "Рубин" стал участником главной трансферной саги этого лета. Казанцы умудрились увести главную цель питерского "Зенита" и подписали контракт с бывшим игроком "Оренбурга" Алексеем Суторминым.

Вот только роман Сутормина с "Рубином" продлился чуть больше недели. "Зенит" решил не сдаваться и все же переманил игрока к себе. Накануне о его переезде в Северную столицу объявили официально.

Меж тем, начиналось-то все действительно неожиданно. Многие эксперты схватились за голову, узнав, что игрок перешел в "Рубин", променяв возможность участвовать в Лиге Чемпионов на борьбу за выживание, которую многие прогнозируют казанскому клубу. Сам же Сутормин заявил, что рад переехать в Казань и готов вести команду к победам.

- Я очень-очень рад оказаться в этом клубе, буду стараться приносить как можно больше пользы команде и помочь завоевать высокие места в этом сезоне, - прокомментировал Сутормин свой переход.

Относительно своего выбора он сказал просто - кто больше хотел его видеть, туда он и перешел.

- Просто я оказался там, где был нужнее наверное, где во мне были заинтересованы тренеры, руководители и сам клуб. Тут больше нечего комментировать. Я оказался в "Рубине", чему очень рад, - говорил тогда Сутормин.

Футболист даже успел сыграть за "Рубин" в товарищеском матче с "Нижнем Новгородом" и должен был выйти в основе на матч с "Тамбовом", но остался вне заявки. Уже тогда, по факту, стало ясно, что игрок покинет "Рубин".

И вот, 8 июля, трансферная сага завершилась. Сутормин официально стал игроком "Зенита". Причем, в питерском клубе подошли к презентации с юмором. О подписании контракта с Суторминым объявили под музыку из "Санта-Барбары".

По словам игрока, он благодарен "Рубину" за то, что клуб не стал препятствовать его переходу в "Зенит".

Алексей Сутормин перешел из Рубина в Зенит.

- Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определенность. Но затем узнал, что "Зенит" по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам за то, что они не стали препятствовать переговорам. Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие, - сказал Сутормин.

Сколько заработал "Рубин" на трансфере игрока не сообщается. Как заявили в пресс-службе клуба, предложение "Зенита" устроило всех.

- Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока. Желаем Алексею успехов в дальнейшей карьере! – прокомментировали переход в пресс-службе казанской команды.

Отметим, что "Рубин" уже 15 июля стартует в новом сезоне. В 1 туре Чемпионата России по футболу казанцы на выезде сыграют с московским "Локомотивом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

И зачем был нужен весь этот цирк? Перешедший неделю назад в "Рубин" Сутормин может уйти в "Зенит"

По сообщению некоторых СМИ, контракт с казанским клубом еще не вступил в силу, чем пытается воспользоваться "Зенит" (подробности)