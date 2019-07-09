В Казани полицейские поймали группу угонщиков элитных иномарок

В результате спецоперации правоохранители Казани задержали группу угонщиков элитных иномарок. Началось все с того, что в полицию обратилась 66-летняя женщина. Она вечером оставила свою иномарку "Mazda CX-5" рядом с домом на улице Амирхана, но утром ее не обнаружила. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», и оперативники приступили к розыску автомобиля и угонщиков.

Удалось выяснить, что иномарка "засветилась" на камерах видеонаблюдения, установленных в городе. Но госномера на ней принадлежали другой аналогичной "Мазде". Хозяйку которой опросили, но та лишь пожала плечами: "Ничего не понимаю! Никуда не выезжала, номера на месте!".

Оказалось, что угонщики тщательно подготовились - они поменяли госномера, а когда перегнали украденный автомобиль, то незаметно вернули все на место.

В итоге по камерам видеонаблюдения удалось установить часть маршрута похищенной иномарки. Вместе с ним засветилась и другая машина - "Хёндэ Ай 30". С водителем последней полицейские встречаться сразу не стали, чтобы не спугнуть предполагаемых угонщиков.

Начали с проверки владельца и его окружения. Тогда и стало понятно, что готовится новый угон. Казанские стражи порядка устроили засаду. В ночь на 27 июня трое мужчин в отправились на кражу очередной "Мазды СХ-5".

Иномарку "увели" с парковки на улице Энергетиков. Его отогнали в тихий двор на улице Фрунзе. А когда угонщики начали менять номера, то их задержали с поличным. 39-ти и 43-летний казанцы ранее уже были судимы за самоуправство и незаконное лишение свободы.

Во время осмотра салона угнанного автомобиля "Мазда СХ-5" оперативники изъяли специальные электронные средства, с помощью которых угонялись автомобили - подавитель радиосигналов , устройство для запуска двигателя через сервисный разъем, универсальные ключи для взлома замка зажигания и двери.

Фото: МВД Татарстана

Далее очередь пришла и за водителем того самого автомобиля "Хёндэ Ай 30". После длительной погони его задержали. Увидев полицейских, он на большой скорости попытался скрыться, но его остановили на улице Залесной сотрудники ДПС.

- В настоящее время все задержанные решением суда заключены под стражу, - сообщили в МВД Татарстана. - Полицейские предполагают, что они могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.