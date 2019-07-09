2019-07-09T13:23:14+03:00
Экономика

В список Forbes 100 богатейших госслужащих и депутатов России вошли пять татарстанцев

Среди них и президент республики Рустам Минниханов с общим семейным доходом в 163 миллиона рублей за 2018 год
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Личный доход Рустама Минниханова в 2018 году составил 8,5 миллионов рублейЛичный доход Рустама Минниханова в 2018 году составил 8,5 миллионов рублейФото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

Forbes опубликовал список 100 богатейших госслужащих и депутатов России. В нем можно увидеть и пятерых татарстанцев: главу республики Рустама Минниханова, депутатов регионального Госсовета Вячеслава Зубарева и Анастасию Колесову, а также депутатов Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина и Альфию Когогину.

Из них богаче всех оказалась Анастасия Колесова (21 место) с доходом семьи в 593 миллиона рублей и личным доходом в 422 миллиона рублей. Следом идет Вячеслав Зубарев (37 место) с доходом в 435 миллионов рублей.

92 место в списке занял президент Татарстана Рустам Минниханов, который за 2018 год заработал 8,5 миллионов рублей, тогда как общий семейный доход его семьи составил 163 миллиона рублей. Чуть ниже в списке Forbes оказалась Альфия Когогина. Доход ее семьи составил 159 миллионов рублей, а личный – чуть больше 11 миллионов.

Последним среди татарстанцев оказался Айрат Хайруллин (96 место) – 159 миллионов и 158 миллионов семейный и личный бюджеты за прошедший год соответственно.

Отметим, что при составлении данного рейтинга Forbes учитывался совокупный семейный доход, задекларированный чиновниками по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
Новости 24
10 июля в Казани стартует «Культурная среда-2019»
В Татарстане нашли тело выпавшего из лодки рыбака
В Набережных Челнах мужчина через суд добивается признания друга-полярника Льва Бушуева умершим, чтобы не платить ему долг
Фарид Мухаметшин: «Нужно донести до людей, что они главные контролеры нацпроектов»
В Чебоксарах дорогу на проспекте Яковлева отремонтируют за 687,6 миллиона рублей
В Казани сняли на видео, как водитель легковушки подрезал мотоциклиста
Татарстанец погиб, пытаясь подключить электричество стоя в ковше экскаватора
В Марий Эл ветер вырывал деревья с корнем и закидывал их на крышу домов, а также валил на автомобили
В Татарстане мост через реку Свиягу реконструируют за 4,7 миллиарда рублей
Под властью дождя и грозы Татарстан будет оставаться минимум до 13 июля
Счетная палата Татарстана: в финансовой отчетности кожвендиспансера республики выявлены искажения на 120 миллионов рублей
В Татарстане после аварии водитель покончил с собой
В Чувашии полицейского подозревают в пьяном ДТП с пострадавшим
«Ростелеком» запустил услугу дистанционного управления сим-картами в устройствах и датчиках М2М
10 июля в четырех районах Казани пройдет отключение света
Жену экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина хотят наказать за сокрытие акций Газпрома
Татарстану подарили скульптуру поэта Кул Гали
Появилось видео смертельной аварии с мотоциклом в Чебоксарах: новые подробности
В Казани сбежала обезьяна, которая бегала по улице и гонялась за голубями
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
Казань стала лидером по количеству зарегистрированных самозанятых в Татарстане
Под Казанью обманутые дольщики ЖК «Яшьлек» начали жить в палатках у своих недостроенных домов