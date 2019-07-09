В список Forbes 100 богатейших госслужащих и депутатов России вошли пять татарстанцев

Forbes опубликовал список 100 богатейших госслужащих и депутатов России. В нем можно увидеть и пятерых татарстанцев: главу республики Рустама Минниханова, депутатов регионального Госсовета Вячеслава Зубарева и Анастасию Колесову, а также депутатов Госдумы от Татарстана Айрата Хайруллина и Альфию Когогину.

Из них богаче всех оказалась Анастасия Колесова (21 место) с доходом семьи в 593 миллиона рублей и личным доходом в 422 миллиона рублей. Следом идет Вячеслав Зубарев (37 место) с доходом в 435 миллионов рублей.

92 место в списке занял президент Татарстана Рустам Минниханов, который за 2018 год заработал 8,5 миллионов рублей, тогда как общий семейный доход его семьи составил 163 миллиона рублей. Чуть ниже в списке Forbes оказалась Альфия Когогина. Доход ее семьи составил 159 миллионов рублей, а личный – чуть больше 11 миллионов.

Последним среди татарстанцев оказался Айрат Хайруллин (96 место) – 159 миллионов и 158 миллионов семейный и личный бюджеты за прошедший год соответственно.

Отметим, что при составлении данного рейтинга Forbes учитывался совокупный семейный доход, задекларированный чиновниками по итогам 2018 года.