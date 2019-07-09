Как пережить банкротство и начать жизнь с чистого листа

Владимир Яковлев в свой предпринимательский талант никогда сильно не верил, но друзья подбили, уговорили открыть ремонтную мастерскую. Мол, вложения не очень большие, а прибыль будет всегда. Машины же постоянно ломаются. Но где-то компаньоны в бизнес-плане просчитались: сначала оказалось, что на покупку оборудования сумма нужна почти вдвое больше, потом потребовалось немало вложиться в рекламу, в общем, чтобы уже не бросать свое дело, Яковлев взял в банке кредит. Казалось, что заработок вот-вот пойдет и заем закроется быстро. Однако начались праздники, реклама не дала нужного эффекта, и мастерская простаивала без дела. А на кредит тем временем капали проценты. Молодой предприниматель взял еще один заем, потом еще небольшой, чтобы «перекрыться» с первым. А тут еще незакрытая ипотека. В общем, глазом не успел моргнуть, как оказался должен кредиторам больше миллиона рублей. Компаньоны как-то разбежались, оставив его с вопросом: а чем отдавать долги?

– Я понимал, что скрываться от кредиторов – это не моя история, всю жизнь не набегаешься, нужно идти «сдаваться». В банке сами посоветовали объявить себя банкротом. Только, говорят, найдите проверенную юридическую компанию, – рассказывает несостоявшийся бизнесмен. – Там вам и про алгоритм процедуры банкротства объяснят, и со сбором бумаг помогут, и про риски расскажут.

Как признается Яковлев, искал он долго. Внимательно изучал отзывы в интернете, много хороших было в адрес компании «Современная защита»: все сотрудники- юристы – эксперты в области банкротства, более 3 тысяч успешных дел, специалист вместе с клиентом ищет разные пути выхода из сложной ситуации – от реструктуризации долга до реализации имущества. И главное, все отклики сходились в одном: юрист-эксперт всегда старается отстоять права клиента и сделать процедуру банкротства для него максимально щадящей. Объясняет, на какие риски он может пойти, а каких можно и избежать.

Владимир позвонил, встречу в «Современной защите» ему назначили в тот же день.

Сотрудник компании четко объяснил будущему банкроту, что имущество он продать не сможет, у него единственное жилье, в котором прописан ребенок. И успокоил, что все моменты со сбором документов для процедуры банкротства он возьмет на себя.

Яковлев был уверен, что юристы профессионально проконсультируют его, а вот с судом разбираться придется ему, а на деле оказалось, что эксперт готов взять на себя все вопросы, связанные с прохождением процедуры банкротства.

– Мне даже не пришлось приходить на заседания в арбитраж, мой юрист-эксперт сделал все сам. Причем это заняло не более трех месяцев, – рассказывает Владимир. – Когда суд был закончен, я, наконец, начал спать спокойно, у меня прошла бессонница. Все страшные вещи, которыми меня пугали, не подтвердились. Банкротство оказалось достаточно понятной процедурой, которую за меня прошел мой юрист-эксперт.

Сейчас Яковлев устроился на работу, откладывает деньги и слышать даже не хочет об открытии своего бизнеса. Он уверен, нужно быть профессионалом в своем деле, чтобы действительно добиться успеха. Он же пока только этому учится!

Руководитель юридической практики в Казани Владимир Ханов.

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