"Я думал, что она настоящая!": на берегу Волги под Ульяновском появилась скульптура голой женщины из дерева

В селе Ундоры, что недалеко от Ульяновска, теперь появилась новая достопримечательность. На берегу Волги расположилась скульптура обнаженной женщины, сделанная из дерева. Ее смастерил местный скульптор Евгений Усерднов. О появлении новой достопримечательности сообщили в официальной группе ульяновской детской художественной школы.

- Наш скульптор Евгений Георгиевич Усерднов посетил санаторий имени Е. М. Чучкалова. в Ундорах. И сегодня в этом живописном месте родилась "Чучкаловка" - древесная красавица. Немудрено, столько материала для творчества вокруг! - написали в группе.

Фото: официальная группа Детской художественной школы Ульяновска.

Отметим, что скульптура пришлась по нраву жителям Ульяновской области. Некоторые даже не сразу поверили, что девушка сделана из дерева.

- Я думал, что она настоящая! Издалека вообще не отличишь! - написал один из отдыхавших на берегу Волги.

- С расстояния метров в 200 кажется, что это реальная девушка, которая либо загорает без купальника, либо фотографируется для соцсетей, - предположила одна из жительниц Ульяновской области.