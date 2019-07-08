Там хорошо, где нас нет: на ТНТ-PREMIER выходит новый сериал об «идеальной» жизни «БИХЭППИ»

В четверг, 11 июля, на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER будет доступен новый сериал от создателей «Сладкой жизни» - «БИХЭППИ». Зрителей ждет не только интересный актерский состав в лице Александра Паля, Шамиля Хаматова, Марины Васильевой, Марии Шалаевой, Максима Лагашкина, Ольги Медынич, Натальи Рудовой, Александра Кузнецова и Алисы Гребенщиковой, но и близкие их душе проблемы.

Легко сказать, что счастье не в деньгах, куда сложнее в это поверить. Нам все время кажется, что где-то «у соседа трава точно зеленее». Соседи всегда почему-то удачливее, счастливее и беззаботнее. Да и в «Instagram» у них всегда фотографии с курортов, шоппинга и элитных мероприятий. Но все ли так радужно в мире ваших соседей?

Вот, например, Аркадий – хороший, квалифицированный врач, который 10 лет провел в Америке. Обстоятельства приводят его обратно на родину в Россию, но и здесь он не сидит без дела. Не проходит и двух дней с момента его возвращения, а молодого специалиста уже назначают на высокую должность в частной клинике. Везунчик? Аркадий бы с этим поспорил. На новой работе мужчина обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами. Проблем у него столько, что вы вряд ли захотели бы оказаться на его месте.

Аркадий обнаруживает себя в самом эпицентре интриг между врачами и высокопоставленными пациентами

А вот и жена Аркадия - Александра. Быть за спиной высокооплачиваемого врача – чем не мечта? Сиди себе, казалось бы, воспитывай сына и горя не знай. Но и тут все не безоблачно. За океаном женщина оставила свой бизнес, а на родине никак не может начать его с нуля.

Кристина – сотрудница медицинской клиники, в которую устроился Аркадий, карьеристка. С первого взгляда может показаться, что ничего кроме поста медицинского директора ей не нужно. Целеустремленность, коей можно позавидовать, движет девушкой, которая по головам пройдет, но своего добьется. Но после выясняется, что любую должность Кристина отдала бы за любовь.

Евгений – сын директора частной медицинской клиники. Тот, про кого обычно говорят «повезло с рождения». Обеспеченный и с виду беспечный молодой человек, который проводит ночи с кем хочет, и где хочет. Идеальная жизнь холостяка, да? Вот только герою она не нужна. Он может купить себе все, кроме счастья, и понимает это. Молодой человек мечтает о крепкой семье и чистой, неиспорченной любви.

Евгений может купить себе все, кроме счастья

Наташа – любовница Евгения, богатая и состоявшаяся женщина. У нее есть все: мужчина, фигура, работа, деньги, дорогие наряды и сотни возможностей. Но она не счастлива на все 100%, как могло бы показаться. Ей хочется стать матерью и получить самое бесценное сокровище – ребенка.

Оксана – влюбленная в Евгения мать-одиночка, которая с пеной у рта готова повторять: «У меня все хорошо», «У меня все отлично», «Я сильная и независимая». И так ловко у нее это выходит, что и не подумаешь о том, что временами женщина готова на кофейной гуще гадать, лишь бы узнать, когда у нее наконец-то появится мужчина.

Оксана готова на кофейной гуще гадать, лишь бы узнать, когда у нее наконец-то появится мужчина

Также зрителей ждет простоватый мэр, страдающий от собственных решений, и его деспотичная жена, влюбленный таксист Сергей и альтруист Алена. Десятки историй, которые не смогут оставить равнодушным даже самого требовательного зрителя. А секрет их в том, что они – жизнь во всех ее проявлениях: со слезами, матом, алкоголем и наивной верой в свои мечты.

Мэр, страдающий от собственных решений, и его деспотичная жена

Сериал стоит смотреть хотя бы для того, чтобы в лишний раз напомнить себе, что у соседей трава хоть и зеленее, да проблем от этого порой не меньше. 3 премьерные серии будут доступны на ТНТ-PREMIER уже 11 июля.