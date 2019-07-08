Каждый пятый житель Казани ежемесячно использует более 30 Гб мобильного интернета
Самыми активными пользователями 4G интернета Билайн стали казанцы, которые следят за всеми технологическими новинками, регулярно обновляют гаджеты, пользуются всевозможными интернет-сервисами. 100% из них выбирают сеть 4G, а объем их ежемесячного интернет-трафика превышает 30 Гб. Именно данная категория абонентов активно размещает в различных соцмедиа контент о полезных сервисах и устройствах, делая популярными еще никому неизвестные новинки. Они составляют 17% от общего числа клиентов Билайн в Казани, пользующихся мобильным интернетом.
В топ самых активных пользователей мобильного интернета с объемом более 5Гб интернета в месяц вошли абоненты, которые следят за новыми сервисами и технологиями, но перед покупкой нового смартфона или перед подключением к сервису изучают отзывы и обзоры. Также к числу активных пользователей 4G сети относятся те, кто предпочитает приобретать продукты или использовать технологии, которые заслужили статус «проверено» или «хит».
Опытными пользователями мобильного интернета становятся и те, кто довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Сегодня уже почти 50% из них предпочитают интернет-серфинг на современных смартфонах.
Таким образом, люди отдают предпочтения девайсам с высокоскоростным интернетом: каждый второй абонент Билайн в Казани выходит в интернет с 4G-устройств. После увеличения за год числа 4G базовых станций на 64% у казанцев появилось больше возможностей при выходе в интернет с мобильных устройств.
Сейчас оператор продолжает точечно увеличивать емкость сети, что позволяет достигать более качественное покрытие 4G сетью целых районов города. В течение последних месяцев дополнительные базовые станции появились на крупных городских магистралях, среди которых улицы Тэцовская, Чистопольская, Фучика, Оренбургский тракт и проспект Ямашева.
Также скоростной сетью покрыты учебные здания Казанского Государственного Медицинского Университета, жилые дома, административные и социальные объекты, расположенные на улице Бутлерова. Оператор произвел замену оборудования на нескольких базовых станциях и ввел новые, которые работают в диапазоне 1800 МГц и дополняют существующие, передающие сигнал в других частотах. Таким образом оператору удалось улучшить покрытие сетью на улице Бутлерова и увеличить скорость 4G интернета внутри помещений, которые не редко располагаются в исторических зданиях и имеют особенности конструкции.
Билайн ведет строительство новых 4G базовых станций на основе результатов драйв-тестов технических специалистов компании, где сеть становится наиболее загружена по интернет-трафику и необходима дополнительная емкость, а также на основе пожеланий абонентов. К примеру, если в локации города проживает большое число «тех-лидеров», которые постоянно общаются в соцсетях и загружают видео контент, то количество 4G базовых станций здесь самое большое и оператор обеспечивает плотное покрытие территории высокоскоростной сетью.
* на основе внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
ИСТОЧНИК KP.RU